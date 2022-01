FC Bayern Múnich: Leon Goretzka habla sobre la imagen incorrecta del contrato de póquer

Extendido en septiembre

Para el jugador nacional Leon Goretzka del FC Bayern de Múnich, el dinero no es el criterio principal en un contrato de póquer con el club. Definitivamente hay cosas más importantes que el dinero. “Cuando la gente dice que las negociaciones contractuales son solo para presionar el último euro, a menudo se equivocan”, dijo el mediocampista de 26 años a la revista 51 del club. Goretzka ha extendido su generoso contrato esta temporada por cuatro años hasta el 30 de junio de 2026. Se dice que el salario es de 15 millones de euros.

“El dinero no es el principal motivo de la prórroga”, se aseguró, al menos para sí mismo: “Por ejemplo, la simetría con el club y el equipo es muy importante para mí. Celebramos estos éxitos de los dos últimos años porque algo fue creado aquí: para jugar por títulos en este nivel, y eso es con tus amigos y no solo con tus compañeros futbolistas; no puedes pagar eso con dinero en el mundo “.

Goretzka pasó del Schalke 04 a campeón récord en 2018, como uno de los jugadores de transferencias libres más valiosos en la historia del fútbol. Se ha convertido en un jugador destacado en Munich, así como en la selección nacional. Al comienzo de un año de la Copa del Mundo con el torneo en Qatar como la final y el clímax, describe la pura intensidad como el “mayor desafío” para los mejores jugadores. “En los últimos 10 o 15 años, el atletismo y la cantidad de juegos han cambiado drásticamente. En términos de exposición, estamos en el límite, si es que no lo hemos terminado”, advierte Goretzka. “Solo tienes que mirar las estadísticas de lesiones, no es un accidente”.

Jugadores como los compañeros de equipo Thomas Muller o Robert Lewandowski, que podrán “llevar esta carga de trabajo durante un período de tiempo prolongado y permanecer bastante libres de lesiones”, son “excepciones absolutas” a los ojos de Goretzka.

