El profesional de KSC Fabio Kaufmann tiene Corona: no hay campo de entrenamiento para el recién llegado en Karlsruhe

Los profesionales de KSC partieron para su campamento anual de entrenamiento de invierno en Estepona, en el sur de España. Además de los muchos jugadores lesionados, otro jugador de piel blanca no pudo montar: Fabio Kaufmann. Razón: tiene corona.

Un buen número de profesionales de KSC no pudieron viajar al campo de entrenamiento en España. Debido a las lesiones, los talentos del portero Paul Loehr, el lateral Sebastian Young, el atacante Malik Batmaz, el creativo Kyung-Roc Choi y el defensa Robin Bormot se pierden en Estepona, cerca de Marbella.

Pero ahora Fabio Kaufmann, quien se mudó al parque de vida silvestre antes de la temporada, también está fuera. Como ka-news.de aprendió de los círculos de KSC, el empresario, que llegó a cinco finales preliminares de KSC en 18 partidos en la segunda división y marcó un gol, está enfermo de coronavirus y tuvo que ser puesto en cuarentena. Ya no es posible participar en el campo de entrenamiento.

El ex Braunschweiger fue vacunado. Quizás esta sea una de las razones por las que Kaufman no tiene problemas de salud: no presenta síntomas. La mitad del italiano está intentando, lo mejor que puede dadas las circunstancias, mantenerse en forma. El recién llegado de 29 años a KSC, que se siente más cómodo en las bandas, recientemente ha tenido mucha mala suerte, ya que una operación de apéndice lo dejó fuera del negocio antes de contraer el coronavirus.