Respuesta a la investigación de RTL/ntv: Bierhoff expresa fuertes dudas sobre el premio de la Copa Mundial de Qatar

La Copa del Mundo arranca en Qatar el próximo noviembre. Durante años, el país anfitrión ha sido criticado por numerosas violaciones de derechos humanos. Tratar con miembros de la comunidad LGBTIQ+ también es cuestionable y hace que el gerente general de la DFB, Oliver Bierhoff, sospeche del premio.

El director general de la Asociación Alemana de Fútbol y de la academia, Oliver Bierhoff, se mostró muy escéptico sobre fichar a Qatar para la Copa del Mundo. “¿Cómo podría la FIFA otorgar el premio a este país?”, preguntó el hombre de 54 años en respuesta a la investigación de RTL/ntv sobre el trato a los homosexuales en el emirato. Ante el trato a los miembros de la comunidad LGBTIQ+ en el estado saharaui, que reveló el reportaje, se mostró pensativo y reveló su pensamiento sobre el Mundial, que fue criticado.

Por un lado, siempre pensé al principio: ‘¿Quién es el dueño del balón?’, dice Bierhoff. ¿Pertenece solo a Europa, pertenece solo a América del Sur o pertenece a todo el mundo? Al principio, la idea de jugar al fútbol en todo el mundo todavía era cierta para él, pero “el mundo también ha cambiado”, dice Bierhoff, y agrega: “Los requisitos y las demandas son diferentes, incluidos los aficionados y la gente. En ese sentido, hay que tener eso en cuenta”.

Refiriéndose a la persona LGBTIQ+ de su círculo de amistades, Bierhoff tiene serias dudas sobre recomendar viajar al principado para el torneo. Este famoso también viene “del mundo árabe” y vive “siempre con el temor de ser arrestado”, dice el director general de la FIFA. “Quiero decir, lo malo es, por supuesto, el ostracismo social que realmente puedes escuchar”, continúa Bierhoff: “Pero la otra cosa es cuando tienes miedo en tu vida y luego estás patrocinado por una institución gubernamental, eso es emocionante. por supuesto.”

Christian Rudolf considera correctas y razonables las palabras de Bierhoff. Rudolf es miembro del Consejo Nacional de la LSVD (Liga de Lesbianas y Gays de Alemania) y Jefe del Punto de Contacto de la DFB para cuestiones LGBTIQ+ en el fútbol profesional y amateur. A principios de junio, se reunió con otros representantes, incluso de la Asociación Europea de Aficionados al Fútbol, ​​en una mesa redonda en Herzogenaurach. Entre los asistentes se encontraban la selección nacional de fútbol y Bierhoff. “Lo mínimo que pedimos es que la DFB identifique claramente los problemas y no los ignore”, dice Rudolf en una entrevista con ntv.de, preguntándose también qué tan seguro es viajar a la Copa del Mundo en Qatar. “Si cosas como tomarse de la mano son realmente punibles, no da una sensación de seguridad”.

Se requieren nuevos criterios de adjudicación

Bierhoff no quiere hacer una recomendación general de viaje a Qatar para gays y lesbianas. “Es difícil”, dijo Bierhoff cuando se le preguntó. “No sé, creo que todos pueden decidir por sí mismos si lo consideran peligroso o no”. El director general de la Asociación de Fútbol expresó su esperanza de que haya una “cierta campanada” para el torneo “durante un cierto período de tiempo” que garantice la seguridad.

El hombre de 54 años tiene una visión crítica similar de otorgar la Copa del Mundo a Qatar, donde las cuestiones de derechos humanos claramente no eran un criterio: “¿Cómo puede la FIFA otorgar el premio a este país? Simplemente hay que criticar eso, en el primer tal vez solo en estadios o en otros puntos, o por supuesto negocios y no esos aspectos, como derechos humanos u otros temas sociales”. La DFB también debería trabajar para cambiar los criterios de adjudicación y dejar en claro que “la próxima adjudicación solo sucederá en países donde no suceden tales cosas”.

En los últimos meses, la Asociación de Fútbol ha renunciado cada vez más a su renuencia a jugar en Qatar. Justo al comienzo de la semana, el nuevo presidente de la Asociación Alemana de Fútbol, ​​Bernd Neuendorf, describió las circunstancias que rodearon el torneo de la FIFA como “dudosas” y, por lo tanto, contradijo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El suizo radicado en Qatar describió previamente la Copa del Mundo, que comienza en noviembre, como “la mejor Copa del Mundo de la historia”, a pesar de todas las críticas. No hay nada inusual en torneos o eventos de esta magnitud. Nunca se sabe un paso atrás.

Klaveness como un abridor de puertas

Rara vez escuchas críticas a Qatar por parte de los funcionarios. La presidenta de la Asociación Noruega de Fútbol, ​​Lise Clavens, asumió el papel de conquistadora en el Congreso de la FIFA en Doha esta primavera. Su apariencia valiente y valiente frente a la multitud contrastaba con los elogios habituales del organismo rector del fútbol mundial en tales eventos.

Ella dijo en una entrevista con SID después de la conferencia y duda de que tenga éxito.

A principios de junio, la organización oficial de aficionados LGBTQ+ de Gales, Rainbow Wall, anunció que no viajaría a Qatar y, poco después, la Welsh League anunció un boicot parcial del torneo. A pesar de que Gales participa en la Copa del Mundo por primera vez desde 1958, parte del personal “no viajará al torneo” debido a la discriminación contra los homosexuales en el estado desértico, dijo a la BBC el presidente de la liga, Noel Money.

La homosexualidad es un delito punible por ley en el emirato del desierto. El artículo 285 del Código Penal establece lo siguiente: “La persona que se acueste con un hombre mayor de dieciséis años sin coacción, coacción o engaño, será sancionada con pena privativa de libertad hasta por un período máximo de siete años”. La ley islámica incluso permite la flagelación y la pena de muerte.

Según el Emir Tamim bin Hamad Al Thani, todos los invitados son bienvenidos en Qatar, independientemente de su orientación sexual. “No impedimos que nadie venga a Doha”, dijo durante una visita a Berlín en mayo. Pero esperamos y queremos que la gente respete nuestra cultura”.