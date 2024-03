FCN: Con camiseta especial: El club homenajea a su selección femenina | Deportes

Ehre, wem Ehre gebührt!

Der 1. FC Nürnberg hat seinen Bundesliga-Frauen jetzt zusammen mit dem Hauptsponsor Nürnberger Versicherung, ein eigenes Trikot gewidmet, dass am kommenden Wochenende auch die Männer tragen werden. Zum Heimspiel gegen St. Pauli am Samstag (13 Uhr) laufen die FCN-Männer genauso in diesem eigens entworfenen Sondertrikot auf, wie am Tag danach die Frauen bei ihrem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg (14 Uhr).

So sieht das Sondertrikot aus.

Das Besondere an diesem Trikot: Es enthält die Namen aller Spielerinnen der Saison 2022/2023 und 2023/2024 auf der Rückennummer und verewigt somit jede einzelne Spielerin. Also diejenigen, die mit dem Club erstmals in die Bundesliga aufgestiegen sind und die, die jetzt erstmals für den FCN in der Frauen-Bundesliga spielen. Dazu symbolisiert ein besonderes Emblem den Weg vom Max-Morlock-Platz ins Max-Morlock-Stadion.

Die Club-Frauen sind darauf jedenfalls mächtig stolz. Lea Paulick (24), Kapitänin und Torhüterin des Teams. „Es geht um viel mehr als nur Punkte oder Tabellenplätze. Es geht um das Gefühl, um das Herz, um die Leidenschaft. Und das ist einfach nur geil.”

Heißes Bruder-DuellToni Kroos kommt so richtig ins Schwitzen! Quelle: instagram: @luppentv

Die Stückzahl des in schwarz gehaltenen Trikots mit weißen Aufdruck sowie roten und goldenen Einlassungen ist in Anlehnung an die aktuelle Saison auf 2324 Trikots begrenzt. Zudem erhält jeder Käufer als Unterstützung für das Frauen-Team Freikarten für die letzten drei Heimspiele in der Bundesliga.

+++Club-Intern+++

Köllner wartet

In der anstehenden Länderspielpause kommende Woche testet der Club gegen Drittligist FC Ingolstadt. Die Oberbayern werden vom Ex-Club-Coach Michael Köllner (54) trainiert. Anstoß ist am Donnerstag, den 21. März um 13 Uhr am Sportpark Valznerweiher.

Polak feiert

Er wurde mit dem Club 2007 Pokalsieger. Heute feiert der ehemalige tschechische Nationalspieler Jan Polak (57 Länderspiele) seinen 43. Geburtstag.

Profis schwitzen

Die Vorbereitung auf Tabellenführer St. Pauli geht in die heiße Phase. Heute wird einmal auf dem Platz trainiert. Die Einheit ist nicht öffentlich.