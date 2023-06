Fiat está cayendo gris en todos los modelos

Según la Autoridad Federal de Transporte, en 2022 se registraron 2,6 millones de automóviles nuevos en Alemania. El color más popular fue el gris, o al menos un tono de gris como el plateado, que fue elegido por casi un tercio de los compradores. Para el jefe de Fiat y director de marketing de Stellantis, Olivier Francois, es absurdo. El color es uno de los más populares entre los fabricantes de automóviles, y en un video se burla de las marcas alemanas, francesas y japonesas: el gris es fácil de vender, dice, fácil negocio.





Paseando por las coloridas casas de la ciudad italiana de Lerici, François explica que los italianos tienen que ver con la felicidad, el optimismo, el amor, la pasión y la vida y que el gris no tiene nada que ver con eso.





No más gris en Fiat

Es por eso que tomó lo que probablemente sea el único Fiat 600e gris jamás construido en el mundo y lo arrojó en un enorme cubo de pintura que estaba en la plaza del mercado de la ciudad costera de Lerici, mientras la gente se sentaba y charlaba en los cafés de la ciudad. fondo. . Justo antes de sumergir el automóvil en naranja, el director de marketing de Stellantis, todavía sentado en el automóvil, explica: “Da oggi niente piu fiat grigio” – “A partir de hoy, ya no habrá gris en Fiat”. Luego cierra la ventana y el auto se sumerge en el líquido naranja con él.





Fiat vende la mayoría de los autos en negro, blanco y gris

Para la calificación: KBA informa que Fiat vendió más de 12,000 autos en gris en 2022, una disminución de al menos 15.4 por ciento. Solo hubo más matriculaciones de coches en blanco y negro, que tampoco eran de color.





Así que queda por ver si la estrategia del jefe de Fiat, Francois, es tan efectiva. Porque el “proceso No Grey”, como Fiat lo llama color, se aplica no solo al Fiat 600 esperado para el cambio de año 2023/24, sino a todos los vehículos italianos. Desde Little Topolino hasta Panda y Thibault hasta Van Ulys y Duplo. No todos los modelos deberían estar disponibles en gris, al menos eso es lo que dice el video. “A partir de junio, Fiat ya no producirá autos grises”, dice. Una mirada al configurador muestra que Francois habla en serio: solo están disponibles los colores blanco, naranja, rojo, azul, verde, dorado y negro y, por supuesto, reciben nombres floridos.





Sin embargo, dado que la Ducato pertenece a la división de vehículos comerciales de Fiat Professional, se mantiene la popular librea gris, al igual que las versiones de placa de camión del Doblo, Scudo y Fiorino.





Conclusión

¿Por la noche todos los gatos son grises? Puede que sea así, pero el panorama es bastante sombrío para el jefe de Fiat, Olivier François. Por lo tanto, sin más preámbulos, eliminó todos los tonos de gris de la paleta de colores de los modelos Fiat y de ahora en adelante quiere introducir solo pinturas de color, además del blanco y negro. Queda por ver qué tan bien lo hace con eso.