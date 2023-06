Final de la UEFA Women’s Champions League: Barcelona-Wolfsburgo en Free TV | Deportes

“Todavía tenemos mucha planificación para los próximos años y estoy orgulloso de poder hacer mi parte”. dijo Lynn Willems (22) después de extender su contrato anticipado con el VfL Wolfsburg Women. Primer objetivo: ¡ganar la Champions League!

Este sábado, el Wolverhampton debe enfrentarse al FC Barcelona en Eindhoven en la final de Primera División. Las mujeres de la Premier League inglesa ahora pueden ganar el título por tercera vez, y el FC Barcelona por segunda vez. Si bien Barcelona ganó el título hace solo dos años, el último éxito de Wolfsburg Ladies llegó hace nueve años.

En ese momento, Lena Gosling recibió un codazo en la cara y sangraba profusamente. “Me tuvieron que dar cuatro puntos en la primera parte, lloré y me dolía la cabeza. No me quedó de otra: seguí adelante”, recuerda el exjugador del Wolfsburgo (que disputó 178 partidos con el VfL) sobre el pateador.

En ese momento, el VfL ganó 4-3 al club sueco Tyresö. ¿Hay una siguiente dirección ahora? Goessling: Barcelona es mi favorito. Son más fuertes que VfL. Las mujeres de Wolfsburg deben haber tenido un gran día”.

El director deportivo del Wolfsburgo, Marcel Schäfer (38), está convencido de su calidad a pesar de un duro rival. “Por supuesto que el Barcelona tiene un equipo muy grande. Pero en la final, en un solo partido, todo es posible. Por supuesto que iremos allí a levantar el trofeo después de eso”, dijo Schäfer.

FC Barcelona – VfL Wolfsburgo TV en directo

Puedes ver la final de la Champions League Femenina del FC Barcelona contra el Wolfsburgo el sábado en directo por TV gratis, retransmitida por ZDF. Alternativamente, también puedes jugar el juego en un Teletipo en vivo en BILD.de está investigando Salida en Eindhoven a las 16:00 horas.