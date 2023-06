Bayern Munich: ¡Se revela una emocionante llamada telefónica del exjefe Oliver Kahn! | Deportes

¡Estos descubrimientos deberían ser de interés para todos los fanáticos del fútbol!

Hace un día Final de la Copa Federación entre Fráncfort f El campeón mundial de RB Leipzig y director deportivo del equipo nacional, Rudi Voeller (63), habla en el evento BILD100Sport.

El ex atacante revela una llamada telefónica sexy con el ex baviera-presidente Oliver Khan (53) ¡Después de su liberación!

quién llamó a Khan después de su liberación

Völler revela una llamada telefónica sexy de Kahn

Fuller dijo en el evento BILD que solo habló con Kahn el jueves.

Sobre la conversación, dijo: “Tuvimos una breve llamada telefónica ayer. Por supuesto, es estresante cuando tienes que manejar a un gran jugador de vapor como el Bayern de Múnich. Seguro que Kahn se tomaría unas vacaciones cortas, pero no hay razón para que no se presente”. de nuevo. Tiene mucha calidad para eso. Tendrás que hacerlo”. Para dejar que todo se asiente. Si los pilla desprevenidos, se despertarán de nuevo y luego seguiremos adelante”.

Y más: “Tengo un gran pasado con Oliver Kahn. Tenemos personal en la Asociación Alemana de Fútbol, ​​y Oliver Kahn es uno de ellos. También estará allí en las próximas semanas y meses, de eso estoy seguro”.

Rudy Fuller hablando en un evento BILD100Sport

Fuller también comentó sobre la destitución del director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic (46): “Cada uno tiene su propia teoría. Siempre habrá razones por qué, por qué y por qué. Por supuesto, con un club como el Bayern de Múnich, a veces ganar no es suficiente”. Mi sensación personal es que el Bayern no esperaba que fueran campeones, y eso es comprensible, si te separas, lo anunciarás si no ganas el título. Así fueron las cosas de otra manera”.

Foto: Imagen

Fuller sobre el título del drama del Dortmund: “Entiendo el estado emocional, tienes la presión de tener que ganar. Van allí con ventaja. Te pesan las piernas. Entonces es difícil desde el principio, luego fallas un penalti Pero el Dortmund luchará y seguirá adelante”.

Fuller: “Crucemos los dedos por el Leipzig”

¿Quién es Fuller apretando los dedos en la final de copa del sábado?

“La mayoría de la gente sabe que mis raíces se remontan al Leverkusen. El resultado decide si el Bayer Leverkusen jugará en la Europa League o en la Conference League. Por eso no soy tan hipócrita como para decir que cruzo los dedos por la gente de Leipzig. Aunque también sé que Frankfurt llenará el estadio en la liga de conferencias”.

Rudi Völler (derecha) junto al director deportivo del RB Leipzig Max Eberl (izquierda) y el jefe deportivo de Frankfurt Markus Kroch

Voller: “No todo el mundo debería regañar a la Federación Alemana de Fútbol”

Además, el ex entrenador de la selección nacional Rudi Voller también habló sobre la situación actual en la Asociación Alemana de Fútbol y comentó sobre las obras de construcción de la selección nacional.

Sobre la falta de un delantero para la selección Serge Gnabry sobre los próximos tres partidos internacionales, dice: “Serge Gnabry ha tenido problemas en el tobillo. Ha podido jugar para el Bayern en los dos últimos partidos, pero ha estado luchando durante semanas. Nos hubiera gustado que estuviera con nosotros, pero tiene que tomarse un descanso”. “Pero tenemos un equipo muy equilibrado, con algunos jugadores experimentados que regresan ahora. Todos quieren estar allí y ese es el mensaje importante. Necesitamos esta señal, especialmente antes del próximo Campeonato de Europa en casa. año, que todo el mundo está en llamas. Ese espíritu de optimismo tiene que estar ahí ahora. “Para que podamos demostrar el próximo año que podemos hacerlo”.

Insider con un diagnóstico muy interesante Anunciando una revolución única en el Bayern de Múnich

Sobre el regreso de la estrella del Bayern, Leroy Sane, a la selección nacional y su forma cambiante: “Todos sabemos de lo que es capaz. Su estilo de carrera a veces parece como si se estuviera rindiendo rápidamente. También tenemos que sacar todo de él para el Campeonato de Europa”. y luego estoy seguro de que volverá a estar en su mejor momento en la selección y en el Bayern”.

Sobre la posición de delantero centro en la selección: “Niklas Volkrug se convirtió en el máximo goleador de la Bundesliga. Esto es importante para estar en la selección. En lo personal, también estaba feliz porque volvió a ser jugador del Werder Bremen, porque jugué ahí también.”

Walter M Stratten en BILD100Sport en conversación con Rudy Fuller

Y además: “No es ningún secreto que la competencia en Alemania no es enorme. El puesto de director deportivo en el sector juvenil es, por lo tanto, tan importante que estos puestos se promueven una vez más. Pero no todos siempre pueden quejarse de la DFB, pero los clubes también hay que saber si ella está haciendo todo bien en el campo de la juventud.