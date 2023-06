Hoeneß Salihamidzic ha advertido sobre el traspaso de Lewandowski

La partida de Robert Lewandowski golpeó al Bayern de Múnich más fuerte de lo que esperaban algunos funcionarios. El presidente honorario Uli Hoeneß no es uno de ellos. Según sus propias declaraciones, había advertido explícitamente al ex director deportivo Hasan Salihamidzic que no permitiera que los polacos se retiraran sin tener un Plan B en la mano.

“Le dije muy claramente a Hassan: si [Lewandowski] Ya lo hemos entregado, luego tenemos que tomar el dinero y necesitamos un reemplazo”, informó Hoeneß en una entrevista con ‘SZ’ sobre una conversación que tuvo con Salihamidzic el verano pasado cuando se le informó sobre el posible traspaso de Lewandowski. al FC Barcelona sáb.

El presidente de honor de Record Champions explicó por qué Hoeneß advirtió sobre la salida de Lewandowski de la siguiente manera: “Lewandowski es un paquete de seguridad que te garantiza al menos 25 goles por temporada”. Si el Bayern retuviera la pole, las tarifas de transferencia podrían haberse escapado de los dedos de Munich, pero “hemos tenido un año más para encontrar un sucesor”, dijo Hoeness.

Bayern Munich ahora está buscando desesperadamente un sucesor. Muchos nombres de alto perfil ya se han relacionado con los campeones alemanes. Hoeneß también conoce los rumores que circulan en los periódicos desde hace semanas.

Hoeness: Erling Haaland en el Bayern “Creo que es bueno”

Cuando se le preguntó a quién le gustaría ver en su club, el Bayern de Múnich, Hoeneß inicialmente dijo con una sonrisa: “Creo que Erling Haaland es bueno”. Entonces el presidente de honor se puso un poco más serio. Cuando se le preguntó sobre una posible transferencia de Randall Kolo Mwani de Frankfurt, dijo: “Es un muy buen jugador. Pero no quiero entrar en detalles personales aquí”.

Poco después, Hoeneß nombró a otro delantero que se le metió en la cabeza. “También me gustaría Victor Osimhen del Napoli, pero en mi opinión es invaluable”, dijo el jugador de 71 años, quien rechazó la propuesta de Harry Kane.