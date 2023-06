Tras la eliminatoria ante Ulm: el técnico Trincheri deja el Bayern de Múnich

El final de una era joven: el entrenador Andrea Trincheri deja el equipo de baloncesto de la Bundesliga Bayern Munich. El italiano anunció su decisión inmediatamente después de las semifinales en Ratiopharm Ulm. Ya hay rumores sobre un sucesor destacado.

Tras el amargo final en las semifinales de la Liga Alemana de Baloncesto (BBL), el técnico Andrea Trincheri anunció su salida del Bayern Munich. “Se acabó, ha sido un gran viaje, no me arrepiento y ahora la gente puede nombrar la marca para estos tres años”, dijo el italiano el viernes por la noche. Esto fue precedido por 102: 104 (92:92, 43:46) para Munich después de la prórroga en Ratofarm Ulm, la tercera derrota en el tercer partido de la serie al mejor de cinco. El subcampeón falló con 0:3 en el séptimo de la ronda principal.

Trincheri se hizo cargo del equipo en 2020 y lo celebró con gran éxito: Munich ganó la Copa BBL en 2021 y este año, y en 2021 y 2022 el club fue el primer representante alemán en jugar partidos de Euroliga. El título de campeón, que ganó tres veces con Bruce Bamberg, no se lo dieron a Trinchieri con Múnich: en 2021 y 2022 él y su equipo no lograron llegar a la final en Alba Berlín.

“Eso es todo, gracias adiós”.

“Llegué al Bayern durante la pandemia y los jugadores y entrenadores encontraron la manera de resistir mucho y luchar hasta el final. Creo que este grupo merece más un título”, dijo el jugador de 54 años. Hice lo mejor que pude todos los días, y también cometo errores y los corrijo. Eso es todo, gracias y adiós”.

El director general Marko Pesic agradeció al técnico. “Andrea nos dio su corazón, siempre estuvo ahí al 100% porque lo logramos. Pero también hay que decir que ha tenido muy mala suerte con las lesiones en los últimos años”, explicó el ex internacional de Alemania. El baloncesto es una vocación, no un trabajo. No tengo nada más que cosas buenas que decir sobre él”.

El español Pablo Laso fue traspasado por última vez como sucesor. El técnico de 55 años entrenó al Real Madrid hasta 2022 antes de sufrir un infarto en junio del año pasado y dejar el club tras 11 años en la capital española.