Final de todas las posiciones: Daniel Hartwich falla en “Let’s Dance”.

La decimoquinta temporada de “Let’s Dance” está llegando a su fin. Pero en el gran enfrentamiento del clásico de RTL, los espectadores tienen que despedir al moderador Daniel Hartwich debido a una enfermedad. Sin embargo, se espera que sea una noche maravillosa.

La temporada de “Let’s Dance” de este año tuvo que lidiar con una serie de adversidades. El coronavirus ha causado repetidamente fallas involuntarias para mostrar RTL (También disponible en RTL +). Daniel Hartwich también tuvo que hacer una pausa tras lesionarse en el quinto show en vivo. Irónicamente, al final, la médium volvió a estar ausente por enfermedad.

La compañera de equipo de Hartwich, Victoria Swarovski, no tiene que liderar sola el gran enfrentamiento. Jane Coben volverá a estar de su lado. El medio, conocido por otros formatos como “Ninja Warrior Germany” o “Take Me Out”, ya había intervenido en poco tiempo cuando salió por primera vez Hartwich.

Baile del jurado, baile favorito, estilo libre

De cualquier manera, los fanáticos de Let’s Dance pueden esperar una gran velada. Las tres parejas restantes bailan un baile de jurado, un baile favorito y un estilo libre. En la final, la acompañarán la actriz Janine Ullmann con Zolt Sandor Czeke, el artista de circo Rene Caselli y Katherine Menzinger, y el exatleta Matthias Meester con Renata Lusin.

Mientras el jurado bailaba, Ullman y Sheki presentaron la canción Cha Cha Cha Cha a “Habia Kavour”. El baile favorito de la pareja es una interpretación contemporánea de “Stone Cold” de Demi Lovato. Su tema libre es “Burlesque”, que quieren traducir con las canciones “Express” y “Show me how you Burlesque” de Christina Aguilera y “Welcome to Burlesque” de Cher.

Caselli y Menzinger bailan Cha Cha al ritmo de “Cake By The Ocean” de DNCE frente al jurado. Su baile favorito es el tango de “Assassin’s Tango” de John Powell. El lema de Freestyle es “The Ultimate Show”. Bailan “Pushin’ on” de 2WEI y Marvin Brooks y “Stole the Show” de Parson James y Kygo.

Adiós a todos

La pareja final, compuesta por Meester y Lusine, baila rumba frente al jurado al ritmo de “It Must Be Love” de Roxette. Su baile favorito es el baile doble de El Paso en “The Final Countdown” de Europe. Su tema de estilo libre es “Pitufos”. Musicalmente, se les unen “Mambo #5” de De Schlumpfe, “They’re Coming” de Christopher Lehnerts, “I’m Too Smurfy” de Said Farid y Party Rock Anthem de LMFAO.

Las parejas que quedaron fuera también volverán a realizar su baile favorito de la temporada de aniversario. Comienza a las 20:15 RTL. Alrededor de la medianoche, debería quedar claro quién es la “estrella del baile” de 2022.