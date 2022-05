Después de Rihanna, ahora Ed Sheeran: ¡Dos nuevos niños estrella están aquí! – Gente

¡Dos nuevos niños estrella ven la luz del día!

¡Rihanna (“Umbrella”) y A$AP Rocky (“Gracias a Dios”) se han convertido en religión! La cantante dio a luz a un bebé, informa ‘TMZY el cantante Ed Sheeran (“Perfect”) tuvo una hija, como él mismo anunció en Instagram.

Según informes de los medios, el bebé de Rihanna nació el 13 de mayo en Los Ángeles. Sin embargo, el nombre aún no se conoce.

Una gran noticia tras un embarazo un tanto turbulento, en el que los rumores de infidelidad se han extendido una y otra vez.



Rihanna en un baile en la portada de ‘Vogue’Foto: Annie Leibovitz / D



Un tuit del bloguero de moda Luis Pisano hizo que los fanáticos de la estrella del pop se volvieran locos: “Rihanna y A$AP Rocky terminaron. Rihanna terminó con él después de que lo sorprendiera engañando a la diseñadora de zapatos Amina Muaddi”.

Pero Muaddi luego habló sobre sí mismo, negando todo y llamando al rumor “mentiras sin fundamento”. ¿No es tan malo como te imaginas? ¡Así parece!

Porque Rihanna y el rapero están locamente enamorados. Pero éste no siempre fue el caso. “No es fácil salir de la zona de amigos conmigo”, explicó la cantante en una entrevista con “Vogue”.

“Y definitivamente me tomó un tiempo superar cuánto lo conocía y cuánto me conocía él porque también sabemos cuántos problemas pueden causarse mutuamente”.

Por cierto, el embarazo no está realmente planeado. “Definitivamente no hemos hecho nada al respecto. No sé cuándo voy a ovular ni nada. Simplemente nos divertimos”.

Ed Sheeran padre en silencio y en secreto otra vez

Y la noche del viernes, la gran sorpresa de Ed Sheeran (31). Al publicar una foto de un par de botines blancos de bebé en Instagram, la cantante escribió: “Quería que todos supieran que hemos dado la bienvenida a otra hermosa niña. Ambos la amamos y a la luna le encanta ser una familia de 4”.

La estrella no dio detalles del nacimiento ni los nombres de los pequeños. W: El nacimiento de su hija fue una completa sorpresa para los fans. No se reveló que su novia y esposa de la infancia, Cherry Seaborn, de 30 años, estaba embarazada.