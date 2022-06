Final Fantasy VII Rebirth ha sido anunciado

Han pasado siete años desde el anuncio. Remake de Final Fantasy VII pasado. Desde entonces, el Proyecto Mammoth ni siquiera ha salido de Midgar. Pero más de dos años después de que se lanzara la primera parte, al menos hoy Square Enix anunció cómo continuará.

La popular teoría de los fans ha sido confirmada. Final Fantasy VII Edition: Part Two no se llama así, pero Renacimiento de Final Fantasy VII. No es más que un “remake” clásico. Se planea un lanzamiento para el “próximo invierno” para PlayStation 5.

El productor Yoshinori Kitase dice que Rebirth finalmente saldrá unos tres años después del lanzamiento de Remake (abril de 2020) y eso es sorprendentemente rápido.

“Tres años pueden parecer mucho tiempo para todos los fanáticos que esperan ansiosamente el próximo juego, pero queremos brindar la mejor experiencia posible y asegurarles a todos que el desarrollo está progresando a un ritmo increíble para un título tan masivo y de alta definición. ” Kitasa también.

También parece claro después de algunos vistazos que los fanáticos del original pueden esperar una gran cantidad de innovaciones. ¿Qué es real, qué es ficción? Es importante saber eso.

“Cloud y sus amigos se embarcan en un nuevo viaje en este juego, y creo que las escenas que experimentan después de dejar Midgar brindarán a los jugadores una experiencia nueva y fresca. No puedo esperar para revelar el significado detrás de los nombres de la primera pista”, REMAKE”, y la segunda canción, “REBIRTH”. Con el tiempo, espero poder revelar cómo se llamará el tercer título y hacia dónde conducirá este viaje en última instancia”, dijo Tetsuya Nomura.

Además, está claro: va a ser un remake de la trilogía. Así que solo tenemos un partido que esperar. El trabajo en el tercer juego ya ha comenzado, según Tetsuya Nomura. Echa un vistazo al programa First Look del evento a continuación.

Obra de arte: Final Fantasy VII Renacimiento, Square Enix