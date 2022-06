Square Enix anuncia Final Fantasy 7 Remake Part 2 y más

con el Remake de Final Fantasy VII Square Enix lanzó una nueva versión del clásico de 1997 en 2020. Sin embargo, la nueva versión solo muestra una parte de la historia. Según información no confirmada previamente, el resto de la historia sobre Cloud Strife y Sephiroth se mostrará en dos partes más. Esto ahora ha sido confirmado por Square Enix. Todavía no está claro cómo se implementará exactamente. Después de todo, la primera parte del remake es muy flexible con una duración de 35 horas y solo muestra una pequeña parte de la historia original. Por lo tanto, es posible que aún se requieran DLC para jugar la historia completa.

Además, el estudio de desarrollo anunció Final Fantasy VII Rebirth, la segunda parte de la trilogía planificada, con un avance a primera vista. Además, según el avance, Rebirth para Sony PlayStation 5 debería lanzarse en el invierno de 2022. Al menos eso es lo que sugiere el anuncio del “próximo invierno”. Sin embargo, éste no es el caso; La referencia mencionada se refiere a los meses de invierno en 2023. Así que todos los jugadores deben tener paciencia. Además, según el estudio desarrollador, la tercera parte del remake ya está en marcha. Hasta dónde ha progresado esto aún está abierto.

Otras noticias incluyen que Square Enix anunció Remake de Final Fantasy 7 Ahora está disponible en Steam y también se puede jugar usando la plataforma Steam Deck de Valve. También hay una razón por la que todos los jugadores móviles deberían estar contentos, porque Final Fantasy 7: Ever Crisis recibirá una versión beta cerrada a finales de este año. También hubo un tráiler de Final Fantasy: The First Soldier.

Dado que la nueva versión de Final Fantasy VII ha sido bien recibida por los fanáticos, el juego de rol Crisis Core: Final Fantasy VII desarrollado para PlayStation Portable también recibirá una versión modificada, que estará disponible tanto para PlayStation 4 como para PS5. Una primera impresión de Crisis Core revisado: Final Fantasy VII Reunion se puede encontrar en el tráiler oficial.

Quien aún no tenga el remake de Final Fantasy VII y esté pensando en visitar Midgar, encontrará toda la información sobre el RPG en Hardwareluxx Play para Final Fantasy 7 Remake.