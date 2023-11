Finales ATP: Novak Djokovic ansioso por la final contra Jannik Sinner – el serbio ‘cerca de su mejor nivel’

Su servicio llegó cuando lo necesitaba. También pudo agregar presión con sus devoluciones. Djokovic dijo que “obligó” a Alcaraz a jugar. Al final, para él, fue “el mejor partido de la semana, uno de los mejores partidos del año. El momento no podría ser mejor para mí, considerando que probablemente no jugué mi mejor tenis entre los tres primeros”. “. “Partidos de la fase de grupos, pero esta noche jugué cerca de mi mejor nivel”.

Que hace unos días perdiera 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7) ante el italiano de 22 años no fue una desventaja, al contrario. Para Djokovic, es “motivación”, dijo. “Creo que también es bueno analizar el partido que jugué hace unos días y entender qué tengo que hacer mejor para ganar”, dijo el serbio.

Pero él mismo puede jugar fácilmente. “He hecho una temporada casi perfecta. Termino el año en primer lugar, ya he conseguido todos mis objetivos, he batido muchos récords, he escrito la historia del deporte. Por supuesto que estoy “Estoy muy contento con esta temporada. Pero aún queda un partido y espero poder lograrlo”. Es otra victoria.