¡Finalmente mi sueño se hizo realidad!

En una de mis publicaciones me pregunté por qué no hay Herramientas HomeKit?

¡La gran aplicación se llama Home Widget!

Con la introducción de iOS14, Apple dio a los usuarios la opción de crear los llamados widgets. Prácticas tablas en tres tamaños diferentes. Esto le facilita el control de la aplicación. Por ejemplo, puede ver de un vistazo las fechas que ingresó en su calendario.

Realmente muy práctico. Sin embargo, Apple considera que el control HomeKit no se puede utilizar como herramienta. Por cualquier razón. Ya tengo uno para ustedes alternativa Muestre cómo puede controlar HomeKit en el Centro de control.

Pero ahora hay una nueva aplicación llamada simplemente Home Widget. Con él, puede agregar una gran cantidad de sus dispositivos HomeKit como widgets y llamarlos rápidamente desde la pantalla de inicio sin tener que abrir la aplicación Inicio.

La aplicación ofrece otra ventaja, porque con la aplicación puedes mezclar diferentes controles entre sí.

Desafortunadamente, la aplicación tiene una ventaja. Sin la versión Pro, lamentablemente estás muy limitado con la aplicación. Tienes la oportunidad de probar la aplicación por 49 centavos al mes. ¡Con una suscripción anual, puede ahorrar algo de dinero o puede tener la aplicación para siempre por 8,99 euros! Si está muy interesado en la aplicación, no dude en comentar y escribiré un informe detallado al respecto.

