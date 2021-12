Poco después del lanzamiento del Pixel 6 (Pro), hubo informes iniciales de que su pantalla mostraba una grieta. Ahora hay cada vez más quejas de los propietarios de que la pantalla es demasiado sensible. Puede ser un error de fabricación.

Con el Pixel 6 y la mejor versión del Pro, Google ha presentado dos elegantes y potentes teléfonos inteligentes También la amamos tanto. Ya hay muchos problemas iniciales A través de actualizaciones de software Creado fuera del mundo, pero Google puede ser responsable ahora Dificultades de una dimensión completamente diferente.

Pixel 6 (Pro): ¿La pantalla está realmente defectuosa en la fábrica?

Mientras tanto, hay cada vez más informes de usuarios que han descubierto Quejarse de la pantalla frágil. En particular, se dice que el Pixel 6 Pro, con su pantalla redondeada en ambos lados, es muy sensible y muestra el primer daño rápidamente. Pero incluso con la pantalla estándar, no todo es como debería ser. Quejas sobre esto en ambos Foro de soporte de Google así como con reddit leer.

Iniciar galería de fotos(7 fotos) Google Pixel 6 y 6 Pro: colores y apariencia

Dado que los informes se amontonan y, a menudo, tienen el mismo aspecto, podría ser uno Error de fabricación Actuar. En este caso, solo una llamada a Google puede manejar la situación.

Google anuncia que el Pixel 6 (Pro) tiene Especialmente fuerte Gorilla Glass Victus Usos. Otros teléfonos inteligentes actuales tampoco ofrecen una mejor protección, por lo que los problemas de Pixel 6 parecen tan inusuales.

Esto es lo que pensamos del Google Pixel 6:

¿De dónde provienen los problemas de visualización del Pixel 6 (Pro)?

Desde entonces, Google confirmó el problema e indicó que le gustaría investigar el problema. Independientemente, puede Temperaturas extremadamente volátiles Es responsable de las grietas en la pantalla. También se especula sobre los puntos de presión que pueden haberse configurado incorrectamente durante la producción y que solo se notaron con el tiempo.