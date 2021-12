HDMI 2.1a presenta el mapeo de tonos basado en fuente (SBTM) – dispositivos

Se espera HDMI 2.1a en CES 2022, que todavía es A pesar de la cancelación de varias empresas Debería llevarse a cabo in situ, dado más detalle. Según los funcionarios, el nuevo estándar contendrá en cualquier caso lo que se conoce como Source Based Mapping (SBTM). Esto también se puede enviar a través de actualizaciones de firmware para dispositivos que ya se han lanzado. En última instancia, la nueva tecnología debería mejorar el mapeo tonal.

Como ejemplo, el propio HDMI LA cita el caso del proveedor de transmisión z. B. Transmite un video en formato HDR, las miniaturas están disponibles en formato SDR y al mismo tiempo la superposición del menú se muestra como una superficie gráfica. En tal caso, los televisores y monitores mostrarán todo en formato SDR o HDR. Sin embargo, utilizando SBTM, es decir, estableciendo el tono en el dispositivo de reproducción, se puede realizar la sintonización correcta de todos los elementos individuales.

La imagen de arriba muestra un ejemplo de simulación. Con SBTM, se pueden identificar más detalles y la nieve no será “excesiva”. Sin embargo, esto solo funciona si el mapeo de tonos se realiza en la fuente y no a través de un televisor o monitor. SBTM debería encargarse de esto en segundo plano. Por lo tanto, esto claramente no es de ninguna manera un nuevo estándar HDR o un modo vertical.

El principio es casi el mismo que el de HGiG, ya que se usa para juegos, pero se usa más ampliamente para diferentes contenidos. Se puede combinar con televisores, monitores, proyectores, computadoras, consolas de juegos y decodificadores. Sin embargo, el factor decisivo es que tanto el disparador como la pantalla deben poder dominar el SBTM. No se requieren cables nuevos y aún se pueden usar cables HDMI ya disponibles.





