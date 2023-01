Fórmula 1: ¡500 millones por una carrera! La Fórmula 1 atrae con una lluvia masiva de dinero | Deportes

¡La Fórmula 1 quiere mucho dinero!

La empresa de medios Liberty Media, propietaria de Formula One Group desde 2017, planea conquistar el mercado estadounidense en particular. Con la serie de Netflix ‘Drive to Survive’, la Fórmula 1 ya ha generado su primera ola de entusiasmo en Estados Unidos.

Leer también

Según lo informado por ESPN, un promedio de 1.2 millones de espectadores estadounidenses vieron las carreras de Fórmula 1. Un nuevo récord de espectadores, razón por la cual ESPN ha extendido su acuerdo televisivo con el segmento de autos deportivos premium hasta 2025.

¡Con tres carreras en Land of Opportunity, la serie de carreras más famosa del mundo está destinada a crecer en popularidad en los Estados Unidos!

La temporada pasada, los pilotos corrieron en las pistas de Austin y Miami. El próximo año, también se agregarán carreras aplastantes en Las Vegas.

Nuestros hijos hablarán de esto. Este gol de Bale asustó por completo a Ronaldo

Por primera vez en más de 40 años, se realizará una carrera en la “Ciudad del Pecado”. La Fórmula 1 quiere organizar la carrera en sí este fin de semana. La Fórmula 1 suele planificar carreras con organizadores locales y cobra una cuota de inscripción.

¡En Las Vegas, la capital del juego, la Fórmula 1 realmente quiere ganar!

Tal y como informa el Financial Times, Liberty Media adquirió por casi 240 millones de dólares una finca de 16 hectáreas, en la que en el futuro se disputará el Gran Premio de Las Vegas.

Según el informe, los organizadores también quieren poner una cantidad similar en la pista de carreras y el pitlane. Las inversiones se financiarán principalmente a través de la venta de entradas. Para el gran premio de la ciudad del desierto, los precios de las entradas deben oscilar entre $ 500 y $ 15,000.

Se espera que la venta de entradas y varios acuerdos de patrocinio alcancen los 500 millones de euros al final del fin de semana de la carrera. Si Liberty Media lo hace solo, el dinero solo irá a la empresa estadounidense.