Fórmula 1: ¡El conflicto se intensifica! Las consecuencias de Verstappen tras las críticas de Horner

Ahora se está ensuciando. Los conflictos no son infrecuentes en la Fórmula 1. Un equipo utilizará casi cualquier medio para obtener una ventaja sobre la competencia. Pero el hecho de que un equipo de carreras amenace con desmantelarse es algo nuevo.

Esto es exactamente lo que sucede en Red Bull. A raíz de las acusaciones contra Christian Horner, de las que una investigación interna lo absolvió, el equipo de Fórmula 1 se dividió en dos bandos. Es el padre de Max Verstappen, precisamente, quien ahora está alimentando la disputa. Antes de que la próxima carrera tenga consecuencias nefastas.

Fórmula 1: Verstappen vs Horner

Aunque no ocupa ningún puesto en Red Bull, Jos Verstappen está presente en todas las carreras. Claro, quiere ver ganar a su hijo. Si bien su hijo Max hasta ahora se ha mantenido al margen de todo el asunto Horner, durante mucho tiempo se rumorea que Gus estuvo involucrado en exponer la supuesta mala conducta de Horner.

+++ ¡El regreso del martillo se ha vuelto más realista! Los fans escuchan atentamente estas frases +++

Se dijo que pertenece al partido del que Horner quiere deshacerse. Luego, después de la primera victoria de Max en Bahréin, Verstappen padre de repente se opuso públicamente al jefe del equipo. “El equipo corre peligro de desintegrarse. No puede seguir así, explotará”, dijo el ex piloto de Fórmula 1 al Daily Mail.

Tenía claro que Horner tenía que irse. Intenta hacerse la víctima, “aunque es él quien causa los problemas”, subrayó José Verstappen, que buscaba una escalada abierta.

La decisión ha sido tomada

Después de estas declaraciones debe quedar claro que los ánimos realmente podrían estallar si los dos rivales se encuentran en el ring. Pero eso no sucederá por el momento, según informó “ESPN”.

Más noticias se pueden encontrar aquí:

Fuentes confirmaron al canal que el holandés decidió no participar en el próximo Gran Premio en Arabia Saudita debido a tensiones. Por lo tanto, la confrontación directa no está sobre la mesa por el momento, pero las tensiones aún no han terminado.

Fórmula 1: Presión sobre Verstappen

Pero hay otra novedad en marcha: Max Verstappen ahora está atrapado entre dos sillas. Hasta ahora se ha mantenido alejado de todo, pero probablemente llegará un momento en el que tenga que elegir entre ser padre o ser presidente del equipo durante mucho tiempo. Según ESPN, este sentimiento viene creciendo dentro del equipo desde hace tiempo. Podría conducir a la próxima gran explosión.