Four Hills Championship 2021/22 hoy en transmisión en vivo: Final en Ski Jump en Bischofshofen

El Campeonato de Four Hills 2021/22 finalizará el jueves con Dreikönigsspringen en Bischofshofen. Ryoyu Kobayashi podría entonces ganar los principales torneos. chiemgau24.de es hoy el video en vivo del Campeonato Four Hills.

Bischofshofen – I Decisión en el Campeonato Four Hills 2021/22 colgando. Esto termina en Bischofshofen Evento tradicional de salto de esquí. 2:30 pm calificación Saltando, Ryoyu Kobayashi venció a Markus Eisenbichler. El Campeonato de Four Hills se programará a partir de las 5:30 p.m. chiemgau24.de se ha convertido hoy en Cinta en vivo del Campeonato Four Hills con ella.

Antes de saltar: Los duelos de los alemanes se resolvieron. Grandes éxitos aguardan a Severin Freund y Andreas Wellinger.

Stefan Leahy – Ulrich Fulgnant (Austria) Constantine Schmid – Giovanni Brisadola (Italia) Severin Freund – Halvor Aigner Granrod (Noruega) Karl Geiger – Manuel Wittner (Austria) Pius Bashki – Yukiya Sato (Japón) Andreas Willinger – Stefan Kraft (Austria) Marcus Eisenbechler – Simone Amann (Suiza)

Antes de saltar: Este Campeonato de Four Hills se decidirá a las 5:30 PM. Entonces se confirmaron los duelos de los alemanes.

Campeonato de Four Hills ahora en vivo: Eisenbechler gana los playoffs, Jaeger decepciona

Ryoyo Kobayashi el tiene Clasificación final para el Campeonato Four Hills 2021/22 ganado. Los japoneses se sentaron duro en Bischofshofen el jueves Por Marcus Eisenbechler y Marius Lindvik vía.

El líder del ranking general consolidó su supremacía y Puede ganar el cuarto nivel Ganar el Grand Slam en el Four Hills Championship por segunda vez.

Karl Geiger falla su salto de clasificación Solo llegó en el lugar 37. Sin embargo, está en competencia. Severin Freund (19º), Stefan Leahy (26º), Konstantin Schmid (29º), Andreas Wellinger (42º) y Pius Bachke en la primera ronda.

Transmisión en vivo del Four Hills Championship: resultado final de la clasificación

1 – Ryoyo Kobayashi (Japón) 151,5 puntos 2 – Markus Eisenbechler (Alemania) -2,4 3 – Marius Lindvik (Noruega) -8,9 READ Gelsenkirchen en lugar de Manchester: "Prince" Boateng cuenta para el Schalke 04

A las 5:30 p.m. continúa el salto final del Campeonato Four Hills. chiemgau24.de está de vuelta en la barra en vivo.

Campeonato Four Hills: Clasificación en transmisión en vivo

Conclusión después de la calificación: Una vez más, Ryoyo Kobayashi gana la clasificación. El comandante en jefe todavía no está desnudo incluso hoy y lleva a Marcus Eisenbechler en el último salto, quien también logró y aún puede aspirar al podio. Severin Freund fue el segundo mejor alemán en el puesto 19, decepcionó a Karl Geiger y quedó solo en el puesto 37.

Elegible: ¿Qué está haciendo Ryoyu Kobayashi ahora? El comandante en jefe no salta tanto como Marcus Eisenbechler, pero al final tiene más puntos que el alemán. Entonces Kobayashi también ganó la clasificación final para la ronda.

Elegible: Hasta ahora, Karl Geiger. ¿Qué pasa con el último DSV Vulture? El salto no es óptimo. 123 metros significa solo el puesto 36.

Elegible: Marius Lindvik no puede vencer a Eisenbechler, solo 134 metros son suficientes para que el noruego termine segundo.

Elegible: Markus Eisenbichler ahora tiene la oportunidad de crear un buen punto de partida. ¡DSV-Adler salta 139,5 metros y claramente toma la delantera!

Elegible: Ahora cabeza abajo de nuevo, y los siguientes jugadores comienzan desde el hoyo 9. Eso no es un problema para Jan Hörl, todavía salta 133,5 my toma la delantera.

Elegible: Tanto Kilian Pierre como Robert Johansson mostraron saltos impresionantes, con 135 y 133,5 metros, respectivamente, y están por delante de Daniel Huber.

Elegible: Daniel Huber con un soberbio salto, el austriaco se adelanta con 132 metros.

Elegible: Stephan Leyhe es el próximo DSV Eagle, llegó a 130 metros y aterrizó 13º.

Elegible: Ahora era el turno de dos alemanes, uno detrás del otro. Ambos corren la calificación, Pius Bachke salta 124 metros, Konstantin Schmid salta 128,5 metros.

Elegible: ¿Qué está pasando ahora para el próximo DSV-Adler? Andreas Wellinger salta 124,5 metros y está en el puesto 23. Al menos eso es suficiente para clasificar.

Elegible: Philip Aschenwald causó bastante revuelo ayer cuando ganó la sesión de entrenamientos, y hoy está saltando realmente bien de nuevo. A 132 metros de altura, pasa al segundo lugar.

Elegible: Gran salto de Dawid Kubacki. Con 134,5 metros, la pole toma la delantera.

Elegible: Ahora el primer DSV Eagle está arriba. Severin Freund salta 131 metros. Actualmente, esto significa el tercer lugar para los alemanes.

Elegible: Los saltos ahora estaban demasiado lejos para el jurado, y los siguientes atletas debían comenzar con dos hoyos (hoyo 11) menos.

Elegible: Roman Kudelka está ahora en la cima, el checo llegó a 135 metros.

Elegible: El esloveno Zigga Gellar lleva ahora 131 metros de ventaja y acaba de llegar la noticia de que el checo Filip Sakala ha sido descartado para este traje.

Elegible: Las condiciones aquí en Bischofshofen son demasiado buenas para saltar de nuevo hoy. El viento es bueno y las nevadas actualmente no están causando ningún efecto negativo.

Elegible: Ya han caído diez saltadores, y el mejor de ellos es Thomas Lackner. El austriaco saltó 125,5 metros.

Elegible: Los aficionados alemanes ya están acostumbrados: todavía tenemos que esperar al primer DSV Eagle, Severin Freund compite con el número 42 de salida.

Elegible: La calificación de salto comenzó esta noche. Maximilian Steiner es el primer saltador, el austriaco marca la primera distancia con 116,5 metros.

Antes de la calificación: De los 77 jugadores que empezaron hoy, siete vuelven a ser alemanes. Severin Freund, Andreas Wellinger, Stefan Leahy, Konstantin Schmid, Pius Bachke, Markus Eisenbechler y Karl Geiger compiten por el DSV Adler.

Antes de la calificación: 77 atletas están a punto de afrontar los playoffs. 50 calificarán para la competencia. Aquí está el menú de inicio

Antes de la calificación: Temperaturas alrededor del punto de congelación, hay nevadas ligeras. El viento todavía está bajo control.

Antes de la calificación: Hoy tenemos un programa un poco más delgado que ayer. Sin embargo, a los saltadores les espera un día duro. La clasificación comienza a las 2:30 p.m. y la competencia final para el Campeonato Four Hills de este año comienza a las 5:30 p.m.

Antes de la calificación: Hola y bienvenido a la transmisión en vivo del Campeonato Four Hills en Bischofshofen hoy. chiemgau24.de te acompaña durante esta última jornada del Campeonato Four Hills 2021/22.

Transmisión en vivo del Four Hills Championship hoy: Informe inicial sobre el salto de los Tres Reyes

el posición inicial Antes del último salto de esquí en el Campeonato Four Hills Habla en lenguaje sencillo. japonés Ryoyo Kobayashi asume el cargo de comandante en jefe En Dreikönigsspringen en Bischofshofen.

Four Hills Championship en vivo hoy: Kobayashi puede hacer historia

El de 25 años podría estar ahí Segunda victoria general en el Campeonato Four Hills Darse cuenta de. En Paul-Ausserleitner-Schanze, el líder de la clasificación general de la Copa del Mundo es el gran favorito.

Ya ha ganado tres de las cuatro competiciones en este Campeonato de Four Hills. Si gana al final, entonces será El primer salto de la historiaQuien gane en las cuatro competiciones ha saltado dos veces en el Campeonato de Four Hills.

Transmisión en vivo del Four Hills Championship: Geiger y Eisenbechler ponen su mirada en el podio

Karl Geiger y Marcus Eisenbechler Aún podría llegar al podio en la clasificación general. Sólo Poco menos de cinco puntos Están detrás del noruego Halvor Egner Granerud, todo es posible el jueves.

Además de Jaeger y Eisenbechler Cinco jugadores alemanes más al principio. Severin Freund, Konstantin Schmid, Pius Paschke, Andreas Wellinger y Stefan Leahy primero deben dominar la calificación.

A partir de las 2:30 p.m., 77 atletas llegarán a la final. Funcionará a partir de las 5:30 pm. A diferencia de la Copa del Mundo, las primeras rondas del Campeonato Four Hills se disputan en modo eliminatorio.

30 atletas llegan a la final, que salta en orden inverso al de la temporada regular. chiemgau24.de está en la transmisión en vivo de Four Hills.

