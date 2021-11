Frank Elstner & Karlheinz Böhm: esta fue la apuesta más importante de sus vidas | regional

Múnich – ¡Esta apuesta te cambió la vida!

El 16 de mayo de 1981, Karlheinz Böhm (86) apostó a que ni uno de cada tres televidentes donaría un cartel, francos o siete chelines a los hambrientos habitantes del Sahel. Al final, se recopilaron 1,2 millones de etiquetas. Esto resultó en la creación de la Fundación People for People, que hoy celebra su cuadragésimo aniversario en Munich.

Bild habló con Frank Elstner (79) sobre la apuesta más importante de su vida …

Sr. Elstner, ¿recuerda la noche del 16 de mayo de 1981?

Frank Elstner: “Esa fue una noche muy importante en mi vida. Sólo más tarde se descubrió lo importante que llegaría a ser. Porque esa noche, fue solo la tercera transmisión de, Te lo apuesto..?Karlheinz Böhm hizo algo que nadie esperaba y nos sorprendió a todos. Hizo un llamamiento en la televisión de Alemania para que finalmente se ayude a los millones de personas que padecen hambre en el Sahel “.

“Apuesto a que ni siquiera el tercer espectador dona un cartel, un franco o siete chelines a la gente del Sahel”, dijo.

Elstner: “Esa noche se recaudaron 1,2 millones de marcos alemanes. Resultado de orgullo, pero perdido por la apuesta. Sin embargo, fue la apuesta más importante en la historia de “Wetten, dass ..?” La primera piedra de la fundación “Menschen für Menschen” se colocó hace 40 años. Por eso sigo diciendo hoy: ¿la más importante de las más de 2000 apuestas en Wetten, dass ..? Eso fue de Karlheinz Böhm. ¡Te hace sentir increíblemente bien cuando tu programa fue terreno fértil para una buena acción! “

Elstner (derecha) con Thomas Gottschalk en el programa de aniversario “Wetten, dass ..?” El 6 de noviembre en Nuremberg Foto: ddp / Revierfoto

¿Conocías su idea antes del espectáculo?

Elastener: “No, no exactamente. Me dejó claro de antemano que quería hacer algo por una buena causa. Luego dije: ‘Hazlo, pero no por mucho tiempo. Todavía me alegro de que haya hablado tan brutalmente contra la pared”. Luego, cuando comenzó a predicar y miré su rostro serio, supe que iba a ser una historia seria. “Dijo que el dinero para el Sahel simplemente debería enviarse a los respectivos jefes federales de Alemania, Austria y Suiza”.

¿Cómo fue tu relación con Karlheinz Bohm?

Elastener: “Yo fui de los que se acercó mucho a él porque nos llevábamos muy bien. Durante el tiempo que estuvo gravemente enfermo, traté de no contactarlo tanto porque no quería molestarlo. Él siempre ha sido un modelo a seguir para mí cuando se trata de ‘ignorar tus dificultades’ “.

13,8 millones de personas vieron el programa de aniversario “Wetten, dass ..?” Es contigo y Thomas Gottschalk el 6 de noviembre. ¿Debería continuar el espectáculo después de una sesión tan emocionante y tan buenas críticas?

Elastener: “Fue un gran éxito. Todavía había 850.000 espectadores más que el recuento original, por lo que 14,6 millones. Pero haré el diablo y le daré algunos consejos a ZDF. Pero he notado que los responsables pueden hacer una gran apuesta y hacen grandes invitados. No hay entretenimiento los sábados por la noche. Mejor que eso. La pregunta es: ¿Mantienes a los jóvenes en la pantalla durante demasiado tiempo? ¿El moderador siente el deseo de continuar? Pero tienes que preguntarle eso a Thomas “.

¿Cuántas veces me he arrepentido de haber presentado “Wetten, dass ..?” ¿Después de solo 39 programas y seis años?

Elastener: “Nunca me he arrepentido de haber entregado el envío. Soy amigo de Thomas y él nunca pierde un momento para enfatizar que es por mi culpa, Witten, Das …?” “Le debo mucho. Solo lamento haber recibido los derechos de apuesta …? ‘Vendí a ZDF en un momento en que no lo hice. No habría sido posible después de imponer las tarifas que serían apropiadas hoy “.

¿Qué opinas del tema de la vacunación contra la gran corona?

Elastener: Recibió la vacuna de refuerzo hace 14 días. Entiendo totalmente a las personas que están pensando mucho sobre si deben vacunarse o no. Pero no hay simpatía por aquellos que se niegan a vacunarse debido a un concepto erróneo “.

¿Cuales son tus planes futuros?

Elastener: “Definitivamente ya no estoy planeando un gran espectáculo (risas). Me ocupo de mis proyectos de conservación de animales y especies con el zoológico de Karlsruhe. Todavía viajo bastante por el mundo.

Otro tema importante en el que estoy trabajando es la enfermedad de Parkinson. También publicó un libro sobre el tema: “Entonces solo me sorprenderé”. Intentamos publicitar la investigación básica. La enfermedad de Parkinson sigue siendo incurable hasta el día de hoy. Soy un optimista inquebrantable y espero que algún día la cura sea curable. Lo mejor, por supuesto, es que puedo experimentarlo “.

Gala de Donación de Personas para Personas el sábado 20 de noviembre. 8:15 pm EN VIVO en #dabeiTV en MagentaTV y como transmisión en vivo de acceso gratuito menschenfuermenschen.tv para ver.