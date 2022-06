Frank Rosen temblando en medio del caos “perfecto”: “¡Nunca lo había visto antes!”

En “Punto Latino” todo va perfecto – ¡hasta que llegan los invitados!

Frank Rosen hace malabarismos entre lágrimas de alegría y cócteles de frustración.

Al final, el chef estrella ganó una gran experiencia.

generalmente late franco rosen Levanta la cabeza cuando entra en uno de los “restaurantes de Rosins” de la televisión. No así con Daniela y Mathias en “Punto Latino” en Hesse. Todo estaba limpio, ordenado y bellamente decorado, la cocina perfectamente organizada usando trapos de limpieza de diferentes colores en diferentes estaciones. Luego dijo este elogio: “¡Casi lloro lágrimas de felicidad por tu guacamole!” Revelado a la señora de la casa, natural de Argentina. ¿Será capaz de ver el problema aquí? ¿Por qué un matrimonio no puede alimentar a su familia con un “Ponto Latino”? ¡Él lo hará! Todo lo que tomó: ¡20 comedores de prueba y una hora!

“¡Pero luego vienen los invitados y luego el castillo de naipes se derrumba!” El chef jefe Kapil Ein resumió unas horas más tarde, pero lleno de acontecimientos. En muy poco tiempo, Daniela, demasiado perfecta en su opinión, hundió su cocina en un completo desastre, no más trapos de limpieza coloridos para ayudar.

No el alcohol tampoco es una solución…

“¡Te ayudaré ahora, de lo contrario tendrás un ataque al corazón!” Rosen tuvo que intervenir en algún momento, porque los que tomaron la prueba habían estado esperando mucho tiempo. “¿Es este el pedido que publicaste hoy?” Inscripción en la dirección de Daniela. Ella no pudo evitar estar de acuerdo: “¡Ha estallado una bomba!”

Fue aún peor para Matthias: como mezclador de cócteles y cantinero, el hombre de 58 años estaba sumido en la desesperación porque había sido un fumador empedernido durante muchos años. Eso se notaba ahora. Matthias está en malas condiciones físicas! Como señaló Frank Rosen, que no estaba del todo entusiasmado con probar el cóctel: “Si lo bebo ahora, estaría en mis calcetines… ¡tal vez no sea una situación tan mala!”.

Bienvenido a “Cocina de Rumfort”

La estrella regañó al chef al día siguiente: “¡Ustedes son aficionados!” Daniela y Matthias lo aguantaron. Las personas que hicieron la prueba tampoco quedaron satisfechas, pero fueron las más amables de la pareja: le dieron 3,5 estrellas. Pero eso tampoco dejó a Rosen sin un comentario: “Si hubieras visto cómo preparé la comida, ¡solo obtendrías una o dos estrellas!”

Entonces, el cocinero promedio tenía que ir a un entrenamiento profesional. Fue divertido como siempre, porque el chico de la televisión tenía unos dichos divertidos en la tienda: “Necesitaba tomates cortados en cubitos mientras los tomates crecieran en mi jardín”, tuvo que escuchar Daniela. O: “¡La carne es como un mapa de Australia!”

Intenta explicar: “Me lo recomendó para que veáis que se hace en casa”. Y justo después de eso dijo: “¿Quién lo recomendó? ¿Deshollinador?” Eso sí, en la cocina uno no se le cae a los labios. Pero el chef estrella también brilló con ideas de recetas prácticas como “Cocina de Rumfort – All That Lies And Must Go”. Puedes recordar eso.

“¡Puedes hacer menos de lo que piensas!”

Por supuesto, no fue sin lágrimas. Porque se sabe que Frank Rosen hace llorar a la gente en la cocina más que una cebolla ordinaria: “Eres muy buena cocinera”, le dijo a Daniela, “pero puedes hacer menos de lo que crees”. que se sentó Daniela tuvo que serenarse primero: “Es muy emotivo para mí ahora, soy muy sensible, ¡aunque tengo caspa como una Mujer Maravilla!”.

Pero valió la pena entrenar con el maestro. Más el Curso de Capacitación de Mesero Mathias Express y Uso de Cocina por Food Maker Flo. En la comida de prueba final, en realidad hubo 4,5 estrellas. La comida y los cocteles en “Punto Latino” no solo estuvieron listos más rápido, sino que a los invitados les gustó más. Y como el ojo, como se le conoce, también come, Rosin ha aportado una vajilla más moderna y una forma más moderna de preparar los alimentos.

