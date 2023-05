FritzBox: WLAN es instantáneamente mejor: un truco que funciona con todos los modelos

Incluso los populares Enrutador FritzBox Su funcionalidad puede verse limitada por fuentes inesperadas de interferencia. Si la ubicación del enrutador no es óptima, dificultará la señal. Y entonces el equipo y las últimas actualizaciones por sí solos ya no son suficientes. Aquí es donde entra FritzApp WLAN. Así los usuarios pueden encontrar la ubicación perfecta.

Olvídese de los problemas de FritzBox: solo preste atención a estas cosas

Hay muchos grandes enemigos para su enrutador. Estos aseguran que la WLAN pase desapercibida. Esto a menudo incluye factores estructurales y electrónicos. No puedes influir en la configuración de tus paredes. Sin embargo, la señal se puede mejorar colocando el enrutador WLAN en el lugar correcto.

Optimiza tu WLAN en segundos, así es como funciona

AVM proporciona a los usuarios una variedad de aplicaciones para su enrutador. Hasta tres aplicaciones obtienen más de FritzBox. Uno de ellos es FritzApp WLAN, que te ayuda a monitorear perfectamente tu red a través de un teléfono inteligente.

La aplicación está disponible para iOS y Android en las tiendas de aplicaciones habituales. Una vez que lo descargue, puede usar su teléfono celular para explorar el mejor lugar para el FritzBox en su hogar.

Esta es la mejor manera de alinear un FritzBox

En general, un buen internet necesita diferentes criterios. Entonces, si coloca su enrutador en los lugares que corresponden a estos lugares, puede mejorar fácilmente su WLAN. Aquí es exactamente donde FritzApp WLAN ayuda.

Todo lo que tienes que hacer es lo siguiente. Inicie la aplicación y luego ejecútela en diferentes lugares de su hogar. Esto probará la conexión. Dependiendo de los resultados, puede cambiar la posición del FritzBox o, por ejemplo, ponerlo más alto.

Esto solo puede ser suficiente para mejorar su señal y Wi-Fi. Por cierto, si quieres saber con más precisión, puedes usar los cálculos del físico. Ha localizado la ubicación perfecta para los enrutadores inalámbricos.

