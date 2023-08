¿Fue Bakú el gran avance para Verstappen?

Por eso siempre hay que mirar el desempeño de Sergio Pérez de una manera más variada. El ritmo del mexicano fue “fuerte” ayer, según el jefe del equipo. Pero no tuvo ninguna posibilidad contra Verstappen…

12:10 p.m.

¿Eso podría haberle dado un penalti a Verstappen?

Vuelta 6 en Zandvoort: Max Verstappen intenta dentro de la curva 1 contra Pierre Gasly, hay un ligero toque a la salida de la curva. Verstappen luego se sienta a la izquierda de Gasly en la curva 2 y lo presiona en la curva 3.

¿Una maniobra ordinaria o un poco rústica porque Gasly fue expulsado de la línea en el momento crucial? El espectáculo no fue examinado por los comisarios deportivos y el propio Gasly no quiere exagerar cuando se le pregunta.

Max supo cuando era yo [in Kurve 3] “Empujo la pintura un poco hacia arriba, luego hago una curva en mojado y me salgo de la línea”. Estaba “al límite”, pero no por encima, afirma Gasly.

¡Puedes leer la historia completa con todos los datos aquí!