Fuera de los octavos de final: el viaje de la Liga de Campeones de Eintracht Frankfurt termina en Nápoles

Estado: 15/03/2023 22:51

El Eintracht Frankfurt se despidió de la Champions League. El SSC Nápoles también fue un gran número para los Hessians en el partido de vuelta de los últimos 16.

Eintracht Frankfurt fue eliminado en los octavos de final de la Champions League. después 0-2 derrota en el partido de ida El equipo de Hesse también perdió el partido de vuelta en SSC Nápoles el miércoles 0: 3 (0: 1). Victor Osimhen marcó dos goles (min 45 + 2, 53), Pyotr Zelensky desde el punto de penalti para los italianos (64º), que alcanzaron los cuartos de final de primera división por primera vez en la historia del club.

Eintracht Frankfurt pierde ante SSC Napoli – Análisis Acústico



Liga de Campeones de la UEFA, octavos de final

Gráficos poco atractivos y una sorpresa deportiva.

Por la tarde, hubo fotos feas de Nápoles. Aficionados del Eintracht y el Napoli destrozaron el centro de la ciudadVolaron sillas y fuegos artificiales, y un coche de policía se incendió. Después de todo, nadie resultó gravemente herido, al menos antes del partido.

Ha habido enfrentamientos entre grupos de fanáticos rivales por el juego. Después de que el estadio fuera prohibido en Hessan Extension Es casi esperado. Así que la gran sorpresa de la noche fue de carácter deportivo: Oliver Glassner cambió su sistema a un cuatro atrás.

Napoli es más maduro, el malentendido de Goetze

Los Hessians nunca se vieron realmente asentados en un 4-2-3-1. Kevin Trapp fue desafiado por primera vez en el segundo minuto. El disparo de Matteo Politano fue desviado con seguridad por el arquero. También había suciedad contra el murciélago Kvaratskhelia. Primero en el minuto 19 desde un ángulo agudo, y luego en el 43. Incluso el mejor frankfurt hasta la fecha se mostró flojo ante un remate de cabeza de Osimhen, que logró rematar ocho metros al centro de la portería sin presión (45 +2).

Napoli mostró un sistema de juego más maduro, tenía más confianza en el balón que los visitantes y tenía una mejor distribución de la sala. Así que la ventaja de 1-0 de los anfitriones en el descanso no fue inmerecida. Frankfurt no lanzó un tiro serio a puerta en la primera mitad, pero durante mucho tiempo presentó los eventos más prometedores en la primera mitad. Tras un gran pase de Daichi Kamada, Mario Gotze y Rafael Bure pasaron con libertad. Como Götze quería irse por Pori, quien podría haber estado fuera de juego y no interfirió, el portero del SSC, Alex Merritt, se interpuso entre ellos y calmó la situación.

El Eintracht pierde la fe

Cualquier esperanza de que Eintracht cambiara el partido en la segunda mitad se desvaneció después de solo ocho minutos. Napoli entró bien en el área penal de Hesse. De nuevo, Politano encontró a Osimhen con un centro fuerte, y sólo tuvo que empujar el balón sobre la línea (53′).

La fe en los cuartos de final se estaba desvaneciendo, y Napoli simplemente no tenía suficiente. Volvió a estar Trapp para taponar un disparo lejano de Kvaratskhilja (61′), pero un minuto después llegó el penalti después de que primero Djibril Sow y luego Zielinski metieran en el área penal. El tipo que cometió el mismo error comenzó y lo aumentó a 3:0 (64). el juego ha terminado

Dirígete a Berlín

Pese a la aparente inferioridad, el Eintracht podría despedirse de la Champions League con la frente en alto. Después de todo, los Hessians llegaron a la fase eliminatoria en su debut en primera clase. Si Eintracht quiere volver a jugar con los grandes europeos la próxima temporada, necesita sacudirse la derrota rápidamente. Y el domingo (15.30 horas), Union Berlin se enfrentará a un competidor directo en la lucha por las plazas de Champions.