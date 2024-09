“Fueron los entusiastas del sistema inmunológico quienes comentaron sobre la protección de los demás”.

esto es todo Código abierto-aporte. La editorial de Berlín lo ofrece a todos los interesados. posibilidadProporcionar textos con contenido relevante y estándares de calidad profesional.

Antes de 2020, mucha gente no sabía que existían los coronavirus. Es uno de los virus responsables de Enfermedades infecciosas estacionalesLa responsable es la llamada “infección gripal”. Fue descrita por primera vez en la década de 1960 por el virólogo británico John Almeida. Los cuatro coronavirus endémicos, HCoV-HKU1, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-229E, dependen de la temporada del virus. 5 a 30 por ciento De todas las enfermedades respiratorias agudas, pero también de muchas muertes en residencias de ancianos. La mayoría de nosotros nos infectamos con coronavirus en la primera infancia y construimos nuestros cuerpos de esa manera. Inmunidad duradera Lo cual se ve constantemente reforzado por la reinfección. En el pasado reciente se han añadido tres coronavirus más: SARS-CoV-1 en 2003, MERS-CoV en 2012 y SARS-CoV-2 en 2019, de los que ya existen Muchas variables y subvariables. Da. La infección con el virus SARS-CoV-1 provoca que esto suceda Inmunidad que dura muchos años. y A más tardar Y a mediados de 2021 supimos que así era También para el SARS-CoV-2 Aplicable. El resultado ahora también se acepta. Comentarios Ha sido confirmado.

A finales de 2020 y principios de 2021 se aprobaron varias vacunas Corona mediante un procedimiento rápido. Al igual que la vacuna contra la gripe, también se administra mediante inyección intramuscular. Los estudios de aprobación midieron las reducciones en las infecciones sintomáticas, pero no si las personas vacunadas también eran menos infecciosas. Ninguna autoridad reguladora ha aprobado ninguna vacuna contra el coronavirus que reduzca el riesgo de transmisión. ¿Cómo puede ser que las vacunas contra el Corona no sean una sola vacuna? Casi 100% de protección contra enfermedades.pero también se ha informado de una reducción efectiva del riesgo de transmisión?

El ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, el presidente del RKI, Lothar Feller, y el presidente de STIKO, Thomas Mertens, en una conferencia de prensa sobre la pandemia de coronavirus en octubre de 2021.Emanuele Contini/Imago

Todo comenzó a mediados de febrero de 2021, cuando el entonces experto en salud del SPD, Karl Lauterbach, todavía era miembro del SPD hasta el día de hoy. Manuscrito inédito Se le citó diciendo: “Estas evaluaciones son de gran importancia. Es la primera indicación clara de que no contraerá la infección después de la vacunación y también no es contagioso Este es el caso a principios de abril de 2021. Instituto Robert Koch (RKI) Dice: “Según los conocimientos actuales, el riesgo de transmisión del virus entre personas completamente vacunadas es menor, a más tardar a partir del día 15 después de la segunda dosis de vacunación, que si hubiera una prueba rápida de antígeno negativa en personas infectadas que no lo hacen. no mostrar “Tienen síntomas”. Mientras tanto, en muchos casos, otros medios leen: “Según RKI Las personas vacunadas apenas transmiten el virus“, El resultado: “Cualquier persona que esté completamente vacunada podría en el futuro recibir el mismo trato que una persona que dio negativo”.

Estos datos se basan en estudios de personas vacunadas una o dos veces y en períodos de observación de algunas semanas. Sin embargo, el mensaje al mundo fue: “¡Las personas vacunadas no contagian!”como si esto fuera un rasgo permanente. Ha sido la base para los certificados de vacunación (“tarjetas verdes”), la segunda generación, las prohibiciones de entrada, las prohibiciones de trabajar, las prohibiciones de formación, la exclusión social, los debates sobre la vacunación obligatoria, las campañas de vacunación en las escuelas y la presión social sobre los jóvenes sanos para que reciban la vacuna. vacunados, incluso si ya se han recuperado. Pero también a los insultos de los medios, p. “Las personas no vacunadas son la causa de la propagación de la epidemia”. o “Una pandemia de no vacunados”. Esto tuvo mucho que ver. Efectos indeseablesy pérdida de confianza en la política, la ciencia y los medios de comunicación, pero también efectos negativos sobre la cohesión social y, en última instancia, sobre la sociedad democrática. Revelaron una relación parental Demasiados ciudadanos políticos y muy poca comunicación con la inmunología, la ciencia de nuestra respuesta a la infección.

Karl Lauterbach en el Bundestag, 2021.imagen

Desde una perspectiva inmunológica, la protección externa a largo plazo sería extraordinaria. Si el sistema inmunitario se activa mediante una infección o una vacunación, las células inmunitarias “naïve”, es decir, los linfocitos B y T, forman linfocitos “de memoria” en los ganglios linfáticos, y luego los linfocitos B “de memoria” también producen “células plasmáticas”. ”, que producen anticuerpos específicos que se liberan permanentemente en la sangre. En caso de irritación de las membranas mucosas del tracto respiratorio, los anticuerpos también se transfieren desde la sangre a las membranas mucosas a través de la limitada capa de células epiteliales. Los anticuerpos que impiden que los virus se adhieran a las células mucosas, también llamados anticuerpos “neutralizantes”, nos protegen de infecciones y también de infectar a otros. Desafortunadamente, esta protección se desvanece rápidamente cuando los mecanismos de transporte se vuelven a cerrar. Lamentablemente, no se puede instalar protección de terceros mediante vacunaciones repetidas (refuerzos), lo que es un error de juicio de muchos de los responsables de la epidemia. Cuantas más veces te vacunen o te infecten, más anticuerpos tendrás en la sangre. Estos previenen reacciones inmunes posteriores. El resultado: respuesta inmune débil, activación débil del transporte a las membranas mucosas y protección externa baja y a corto plazo.

Estado de ánimo autoritario y anticientífico

El artículo es indicativo del ambiente autoritario y anticientífico de la época. Finales de agosto de 2021 en TAZ Apareció y criticó de forma alarmante la laxitud en el trato con los certificados de vacunación digitales o con los niños no vacunados. Sólo a través de las vacunas contra el coronavirus se puede lograr la inmunidad colectiva, y la tasa de vacunación que inicialmente se suponía necesaria aumentó al 60 por ciento. 80 por ciento Y elevado por encima de él. Voces escépticas No escucharon.

Los protocolos no revisados ​​del RKI demuestran que el personal del instituto también cree en una reducción eficaz y duradera del riesgo de transmisión durante mucho tiempo. Esto es lo que se dijo en Acta del 29 de octubre de 2021: “Deben cambiarse las preguntas frecuentes sobre el riesgo de transmisión de personas vacunadas. Se ha dicho hasta ahora que desde la perspectiva de PH (nota: salud pública) es insignificante. A finales de 2021, las informaciones en los medios también cambiaron. De repente puedes leer eso cada vez más. Las personas vacunadas también contagian. el “Buscador de hechos” de Tagesschau Sin embargo, siguen afirmando que la protección externa y la posibilidad de inmunidad colectiva mediante la vacunación siempre han existido y que sólo la variante Omicron ha llevado a que “ahora se descuide la protección externa de la vacunación”. Aquí no se observan algunos hechos “inmunológicos” sobre la inmunidad de las membranas mucosas. Por último, el inmunólogo Carsten Watzl afirmó que se ha puesto mucho énfasis en proteger a los demás mediante la vacunación. Porque esto siempre es sólo temporal. “Las vacunas no están destinadas a proteger contra infecciones tanto como a enfermedades graves”. No hay nada que añadir a eso.

La narrativa de que las personas vacunadas ya no son contagiosas y que sólo las personas no vacunadas son responsables de la epidemia se ha arraigado profundamente entre la población. Ha dividido familias y amistades y ha dado lugar a discursos de odio y violencia sin precedentes. discriminación De personas no vacunadas. En Austria, la creencia en la protección de los extranjeros condujo a una de las medidas más autoritarias desde la fundación de la Segunda República. En el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2021 y el 31 de enero de 2022, los denominados ‘Bloqueo para personas no vacunadas’ Casi dos millones de personas de 12 años o más fueron excluidas de la vida social porque no cumplían la regla de la segunda generación. Sólo en casos excepcionales se permitía salir de la zona de vivienda privada. También se han visto afectadas muchas personas que acaban de ser vacunadas y recuperadas, cuyo certificado de vacunación ha caducado arbitrariamente o cuya infección no ha sido registrada en el sistema de notificación epidemiológica. El acoso social de esta política todavía afecta a la sociedad actual. Debería sorprenderse de cuánta aprobación había en aquel entonces. cienciassino también de Tribunales constitucionales y Comités de ética para este procedimiento. En Alemania, Robert Habeck, presidente federal de la coalición 90/Verdes, impuso una prohibición a las personas no vacunadas. “inevitable”.

Un cartel que indica una base 2G en un restaurante de Munich.Frank Horman/Imago READ 'Crew Dragon': el astronauta Matthias Maurer en su camino a la Estación Espacial Internacional - Fellow Gerst está aterrorizado

Sobre el tema de la protección de terceros mediante vacunas, sólo hablaron públicamente aficionados a la inmunología y no se mencionó ninguna experiencia real. Ha sido necesario mucho tiempo para que las publicaciones científicas relevantes se den a conocer fuera del campo. Aquí, la emoción a menudo tiene prioridad sobre la evidencia. Al menos en los medios, pero también en Tribunal Constitucionalo en la junta de ética, que era una en ese momento Vacunación obligatoria universal Recomendado sin que ningún miembro tenga experiencia inmunológica. Y también miembros del Congreso Nacional. Academia de Ciencias Leopoldina A finales de noviembre de 2021 pidió una “regulación estricta, controlada y sancionada de la segunda generación”. En Austria la vacunación pública era obligatoria En el Parlamento a principios de febrero de 2022 decidido. Fue un error político que destruyó mucha confianza en la política, las autoridades, la ciencia y las vacunas.

¿Qué hacer? Como la última vez Red de medicina basada en evidencia “La ciencia debe permanecer independiente de la influencia política y las recomendaciones de los comités de expertos científicos deben ser entendidas y transparentes. También deben expresarse abiertamente las posiciones científicas controvertidas y escépticas. Además de muchas otras cuestiones abiertas, también es necesario cuestionar la cuestión de la protección externa. , dada su importancia en el desarrollo y manejo de epidemias Procesamiento integral. Sólo así todos los participantes podrán aprender algo para eventos similares en el futuro.

doctor. Medicina. Martin Sprenger MPH es un médico y experto en salud pública que ha estado a cargo desde entonces. En 2010 curso de Licenciatura en Salud Pública en la Universidad Médica de Graz. En marzo de 2020, fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Corona del Ministerio de Salud de Austria.

Profesor Dr. rer. Nat. Andreas Radbruch es inmunólogo. Es Director Honorario del Centro Alemán de Investigación en Reumatología en Berlín, del Instituto Leibniz y miembro de la Beca Leopoldina. De 2019 a 2021 fue presidente de la Sociedad Europea de Inmunólogos (EFIS).

