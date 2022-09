Fuertes combates en el este de Ucrania: partisanos trabajando detrás de los rusos

En el este de Ucrania, los rusos tienen que crear una nueva línea de defensa en un abrir y cerrar de ojos, y los revolucionarios ucranianos están tratando de evitarlo. En la retaguardia de las fuerzas rusas detuvieron el avance de las tropas

Si bien grandes áreas del este de Ucrania están siendo devueltas a Ucrania, las ganancias de territorio en la línea del frente sur son mucho menos espectaculares. Esto se debe principalmente al hecho de que el equilibrio de poder entre los dos ejércitos del sur es mucho peor para Ucrania. En consecuencia, el avance ucraniano alrededor de Cherson avanza con relativa lentitud, pero Ucrania tiene una ventaja decisiva allí: ya tiene líneas de suministro en la retaguardia de las fuerzas rusas bajo control o incluso completamente cortadas.

Los ucranianos usan allí el río Dniéper, que pasa por el área al sur de Cherson. El ejército ruso tiene que cruzar este ancho río cuando trae suministros desde el sur, pero debido al intenso bombardeo ucraniano que comenzó incluso antes del ataque, los puentes sobre el Dniéper son difícilmente sostenibles. La reparación será costosa y consumirá mucho tiempo.

Los tanques no pueden cruzar el río.

En consecuencia, las fuerzas rusas a menudo dependen de barcos y helicópteros para suministrar municiones a los soldados. El martes, se informó que vehículos blindados ligeros habían pasado por un puente en Nova Kerchova, una ciudad al este en la orilla del río. No hubo informes de movimientos de vehículos pesados: tanques y artillería.

El río Dniéper tiene varios kilómetros de ancho en esta región. No hay posibilidad de que los rusos tengan un río de ancho normal para establecer cruces temporales con la ayuda de puentes de pontones. Al mismo tiempo, los vehículos anfibios también están en problemas. Muchos vehículos de combate rusos pueden nadar, pero no muy bien y no rápidamente, según el experto militar Gustav Gressel del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Una vez en el río, existe el riesgo de que los vehículos se dispersen ampliamente en el agua.

El río Dniéper plantea un doble problema para el ejército ruso, en primer lugar, los suministros difíciles de obtener para las tropas al norte del río. En la ciudad de Cherson en particular, ya se replegaron a posiciones cercanas a la orilla y así pudieron recibir apoyo de fuego desde la orilla sur, es decir, al otro lado del río. A juicio de Grisel, esto indica que “la munición para las tropas allí se está acabando poco a poco”.

Esto es especialmente fatal para los rusos, porque allí esperaban el ataque ucraniano, ahora hay fuerzas de 20 mil hombres. “Se quedaron sin sus reservas operativas allí, además de muchos paracaidistas, así que muchas buenas unidades de combate”, dice Gressel.

Los tanques tampoco vuelven

El segundo problema creado por los puentes inestables: incluso si los rusos decidieran que su cabeza de puente en Cherson no podía suspenderse debido a dificultades logísticas y la abandonaran por completo, no podrían evacuar su equipo pesado desde allí. Así que tendrás que aceptar importantes pérdidas materiales.

Todo esto fluye directamente a manos de los ucranianos. Aunque son superados en número, avanzan lentamente, pero en comparación con las difíciles batallas en la región de Kharkiv, solo sufren pérdidas menores y pueden ganar tiempo. Porque los rusos se agotarán cuando ya no puedan abastecer a sus fuerzas y las existencias de municiones colapsarán.

La situación en la región de Kharkov es completamente diferente. Allí, en el este del país, el ejército ucraniano tiene el impulso de su lado. Ha retomado el cruce ferroviario de Kobyansk, que los rusos usaban para abastecer a sus tropas. La ciudad liberada de Izyum también fue importante para las fuerzas del Kremlin, ya que se planearon más ataques en las áreas aún no ocupadas del Donbass.

De esta manera, Ucrania pudo capturar no solo una gran área de atacantes rusos, sino también importantes centros logísticos. Ahora depende de ellos consolidar sus logros y allanar el camino para otro ataque.

Los ríos también juegan un papel importante en los combates actuales en el Este. Se informó de intensos combates en los cruces sobre el relativamente pequeño Siverskyj Donets en la región de Lysychansk y especialmente alrededor de la ciudad de Lyman. “Ucrania está tratando de ampliar las cabezas de puente a través del río desde el sur”, dice Gresel.

Partidarios del apuñalamiento ruso por la espalda

En su opinión, la situación en el río Oskil es menos clara. Actualmente, la línea del frente corre directamente a lo largo del río. Las fuerzas ucranianas están en Cisjordania y están tratando de reagruparse allí, repostar vehículos de combate y prepararse para nuevos avances. Al mismo tiempo, los rusos intentan crear una poderosa línea de defensa en la orilla este del río.

Sin embargo, hay informes de que las tropas ucranianas ya cruzaron el río y llegaron a la orilla oriental. De acuerdo con esto, ya debe existir al menos una cabeza de puente desarrollada. Pero Grisel no ve confirmación de tales informes en este momento. También es difícil evaluar la situación en la región porque muchos revolucionarios están dispersos detrás del frente ruso, es decir, en el este.

“Es por eso que siempre hay fuertes combates y lugares en East Oskil donde ondea la bandera ucraniana. Pero aún es difícil determinar si estas fuerzas son realmente ucranianas, es decir, si hay un frente coherente moviéndose allí o si son grupos partidistas”, dice la experta militar Grisel. Hay poca información de Ucrania, “incluso si supieran con certeza lo que estaba pasando allí”. Él mismo no ve aún “la intensidad de los aciertos que permitan decir que tienen áreas bajo control”.

Lo que es seguro es que los partisanos y las fuerzas especiales ucranianas están tratando de operar en la retaguardia de las fuerzas enemigas, emboscando, bloqueando y retrasando a las nuevas fuerzas rusas que ahora están llegando allí para defender la línea del frente. El objetivo es interrumpir la construcción de la línea de defensa rusa y, si es posible, retrasarla.