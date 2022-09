Noticias de Ucrania: ¿Se ha llegado a un punto de inflexión? El gobierno de EE.UU. ve nuevas dinámicas en la guerra

DrEl gobierno de Estados Unidos ve una nueva dinámica en la guerra con Rusia a la luz de los éxitos militares de las fuerzas ucranianas. “Creo que lo que estamos viendo es definitivamente un cambio y un impulso en las fuerzas armadas ucranianas, particularmente en el norte”, dijo el martes John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional en Washington. Sin embargo, quiere dejar que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decida si realmente se ha llegado a un punto de inflexión.

Cuando los periodistas le preguntaron si se había llegado a un punto de inflexión en la guerra, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que era difícil decirlo. Según los reporteros que viajaron con él, Biden confirmó que los ucranianos habían logrado un progreso significativo durante su visita a Wilmington, Delaware. Pero será un largo camino.

Refiriéndose a los acontecimientos recientes, Kirby dijo: “No quiero hablar en nombre del ejército extranjero, pero creo que hemos visto en el norte a los rusos abandonar sus posiciones defensivas y retirarse”. Las tropas rusas abandonaron sus posiciones y posiciones de combate. Suministros sobrantes. “Lo llaman un reposicionamiento, pero ciertamente retrocedieron frente a las fuerzas ucranianas claramente en la ofensiva”. Mientras tanto, Kirby enfatizó que Rusia todavía posee capacidades militares significativas.

Refiriéndose a los combates entre Armenia y Azerbaiyán en el sur del Cáucaso, Kirby dijo que es difícil hablar de un motivo para la reanudación del conflicto. Rusia es vista tradicionalmente como la potencia protectora de Armenia en el Cáucaso. Sin embargo, las fuerzas del ejército ruso están muy limitadas por la guerra de agresión que se ha librado en Ucrania durante los últimos seis meses. Cuando se le preguntó si Azerbaiyán se está beneficiando de esto, Kirby dijo que, por lo tanto, es posible que algunos líderes crean que Rusia está ocupada en otros lugares. “Pero aquí también debemos tener cuidado con las especulaciones”.

10:04 am – Ucrania dará acceso sin restricciones al mercado interno de la UE

La Comisión Europea quiere dar a Ucrania un acceso sin fisuras al mercado único europeo. En su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció que viajaría a Kyiv el miércoles para discutir los detalles con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Ya se han suspendido los derechos de importación sobre las exportaciones ucranianas a la Unión Europea. Ucrania también debería incluirse en el área europea de roaming.

9:36 am – Von der Leyen viaja hoy a Kyiv y se encuentra con Zelenskyj

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere viajar hoy a Kyiv y reunirse allí con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Así lo anunció la presidenta de la Comisión alemana, el miércoles, en su discurso sobre el estado de la Unión Europea en Estrasburgo. Von der Leyen dijo que quería aprovechar la oportunidad “para trabajar con Ucrania para brindar un acceso sin problemas al mercado único, y viceversa”. Quería discutir esto “en detalle con el presidente Selinsky”.

9:01 am – Informe: el gobierno ruso quiere anunciar exportaciones de fertilizantes

Según un informe de los medios, en el contexto de la crisis alimentaria mundial, el gobierno ruso planea aumentar el costo de exportación de fertilizantes a través de aranceles.

El diario escribió que los aranceles a la exportación de fertilizantes deberían proporcionar un ingreso adicional de 105 mil millones de rublos (1,75 mil millones de euros) al año para el presupuesto ruso. “Kommersant” miércoles. El jefe del Kremlin, Vladimir Putin, lamentó recientemente las sanciones occidentales que han obstaculizado la exportación de fertilizantes y alimentos rusos, provocando así una crisis de hambre en los países pobres.

La propuesta es explosiva. En referencia a la crisis alimentaria mundial, Rusia presionó para que se flexibilizaran las sanciones al sector. A cambio del acuerdo de cereales, que preveía la apertura de puertos marítimos ucranianos para la exportación de alimentos, Moscú negoció el alivio de las sanciones que impedían la exportación de fertilizantes y alimentos rusos.

8:18 a. m. – Gran Bretaña – Se cree que Rusia está utilizando drones iraníes

Según la inteligencia británica, Rusia usó drones de fabricación iraní por primera vez. “Es casi seguro que Rusia está aumentando sus compras de armas a otros países fuertemente sancionados, como Irán y Corea del Norte, mientras se agotan sus suministros”, dijeron las agencias de inteligencia en el informe diario. Ucrania informó el derribo de uno de los drones descritos el martes.

7:15 a. m. – Invitada de honor de la primera dama de Ucrania en el discurso sobre el estado de la Unión Europea

La esposa del presidente ucraniano, Olena Zelenska, es la invitada de honor en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el miércoles, para escuchar el discurso sobre el Estado de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la visita de Silinska en Twitter el martes por la noche y agregó: “Ha enriquecido el coraje del pueblo ucraniano e inspirado al mundo”.

Es probable que la guerra rusa en Ucrania sea uno de los temas sobre los que el presidente del Comité comentará el miércoles a partir de las 9 a.m. En su discurso anual sobre el estado de la Unión Europea, von der Leyen explica sus prioridades políticas al Parlamento Europeo.

6:13 am – Sajonia-Anhalt permite a los municipios establecer requisitos de residencia para los ucranianos

En el futuro, los municipios de Sajonia-Anhalt podrán imponer requisitos de residencia a los refugiados de guerra de Ucrania bajo ciertas condiciones. Esto debería conducir a una mayor planificación de la seguridad y un mejor control de los movimientos dentro del país. La ministra del Interior de la Cámara de Representantes, Tamara Zhichang (CDU) emitió el reglamento correspondiente.

Este requisito tiene por objeto evitar que los ucranianos se trasladen a zonas que ya han acogido a muchos refugiados de guerra. Esto se aplica actualmente a Halle y Magdeburg, así como a la región de Burgenland, la región de Geritschurland, la región de Salzland y la región de Stendhal.

Ahora estos condados y áreas metropolitanas pueden imponer un requisito de residencia que hasta ahora ha recibido menos refugiados de guerra que los estipulados en la clave de distribución estatal. El requisito de residencia se impone cuando los afectados obtienen por primera vez un permiso de residencia. Sin embargo, no debería aplicarse a los refugiados de guerra que ya tienen un permiso de residencia y desean permanecer en su comunidad de acogida.

5:28 am: inteligencia de EE. UU.: Rusia está financiando en secreto a políticos extranjeros con $ 300 millones

Según la inteligencia estadounidense, Rusia apoyó en secreto a partidos políticos y candidatos en el extranjero con cientos de millones de euros. Según un informe de inteligencia publicado el martes, al menos 300 millones de dólares han sido transferidos desde Moscú a más de dos docenas de países desde 2014 para influir en la política nacional. Un alto representante del gobierno estadounidense dijo a la AFP que la cantidad en cuestión podría ser solo “la punta del iceberg”.

El representante del gobierno dijo que Rusia puede haber “transferido encubiertamente más fondos que no han sido descubiertos”. El informe no contiene ninguna información sobre los países a los que se dice que han ido las donaciones de Rusia. Entre otras cosas, se dice que el embajador ruso entregó varios millones de dólares a un candidato presidencial en un país asiático no especificado.

Una fuente familiarizada con los hallazgos del informe dijo que Rusia gastó alrededor de medio millón de dólares para apoyar al Partido Democrático de Albania de centro-derecha en las elecciones de 2017. En consecuencia, se dice que se financiaron partidos o candidatos en Bosnia, Montenegro y Madagascar.

