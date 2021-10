Funcionario electoral de Georgia lleva la lucha a Trump

En un partido donde los oponentes de Trump ven que sus carreras políticas llegan a un abrupto final, los republicanos están observando de cerca el enfoque de Rafensberger, tanto dentro como fuera del estado.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensberger, habla en una conferencia de prensa en Atlanta el 11 de noviembre de 2020. | Foto de Brian Anderson / AB

La ex representante republicana Lynn Westmoreland (RC) dijo: “La última vez vi que el 87 por ciento de los votantes de las primarias republicanas sentían que las elecciones habían sido manipuladas”. Con ese tipo de números, no veo que Brad llegue a las primarias. “

Si Rafansberger no es el mejor enemigo republicano de Trump, está cerca de eso. El secretario de Relaciones Exteriores de Georgia rechazó las demandas de Trump de cambiar el recuento de votos del estado y luchó con el expresidente por las acusaciones infundadas de Trump de fraude electoral generalizado. En un momento, la oficina de Raffensberger Grabado en secreto Trump está tratando de obligar al Secretario de Estado a encontrar “acciones” para convertirlo en un ganador, un posible crimen de Trump que los fiscales locales están investigando ahora.

Como resultado, Trump lo criticó durante casi un año, calificando a Rafensberger de “enemigo del pueblo”.

La ira de Trump hacia Rafenberger no muestra signos de desvanecerse. En julio, el expresidente le envió una carta pidiéndole que reconsiderara los resultados de las elecciones de 2020. Hace dos semanas, durante una manifestación en Georgia, Trump calificó a Rafensberger de “incompetente y excéntrico”.

Rep. Aliado de Trump Cuando Jody Highs (R-Q.) Anunció a principios de este año que desafiaría a Rafenberger, Trump lo respaldó de inmediato.

Trump Highs hizo breves comentarios en el mitin de septiembre, donde los ex presidentes gobernador Brian Kemp, el vicegobernador Jeff Duncan y el fiscal general estatal Chris Carr, republicanos que rechazaron los llamados de Trump para revocar los resultados de las elecciones.

Duncan, quien criticó a Trump, decidió no postularse para otro puesto y escribió en su lugar Libro sobre el futuro de la fiesta. Kemp y Carr buscan la reelección con Rafenberger el próximo año, pero han ignorado en gran medida los ataques del presidente.

Rafensberger ha tomado un camino diferente.

Después de que Trump utilizó su manifestación para burlarse de la demócrata Stacey Abrams, se espera que lance su segunda campaña para gobernador de Georgia. Se niega a admitir formalmente Última carrera para el cargo hace tres años – Rafensberger escribió el artículo de opinión de USA Today Compare a Trump con Abram.

Próximo mes Publicará un libro Se llama “La honestidad cuentaSe dice que “Simple & Schuster” de Rafenzberger es “una historia inspiradora de compromiso con la unidad de la democracia estadounidense”.

“Estamos dejando las cosas claras. El presidente Trump no tomó el estado de Georgia como el número uno”, dijo Rafensberger a Politico.

El portavoz de Abrams, Seth Bringman, comparó la derrota de Rafensberger en 2018 con Trump. Rafenzberger nos sorprende descartando la voluntad del pueblo sobre la base de la gran mentira de contar los votos meritorios con base en los hechos.

El artículo de opinión de Raffensberger, Bringman, dijo: “Es un triste intento de atacar a Stacey y hacer que caigan las elecciones y ganar los votos de la facción rebelde en un futuro próximo”.

El ataque frontal de Rafenberger contra Trump es ampliamente visto como una táctica destructiva en un estado donde Trump domina al Partido Republicano y la mayoría de los republicanos creen que las elecciones de 2020 fueron manipuladas. Según una encuesta realizada en enero Solo el 45 por ciento de los republicanos apoyaron al Secretario de Estado.

La encuesta se realizó después de que los funcionarios republicanos perdieran sus dos elecciones al Senado de Estados Unidos el 5 de enero. Rafenzberger fue llamado a dimitir A instancias de Trump después de perder ante Georgia en noviembre.

Hablando sobre el enfoque de confrontación de Rafensberger hacia Trump, Westmoreland dijo: “Esto no va a ayudar en primer lugar. Los votantes republicanos piensan que la elección fue manipulada”.

Rafensberger reconoció que sus diferencias no eran suficientes para justificar sus acciones. No culpó a Kemp ni a Carr por no condenar los intentos de Trump de derrocar las elecciones.

“Cómo responder a ciertas afirmaciones es un rompecabezas [from Trump] Cuando están arriba o están siendo insultados ”, dijo Rafensberger. “Creo que habría sido un shock para la mayoría de los republicanos si el ex presidente Stacy hubiera aprobado a Abrams”.

Rafenberger dijo que espera que los votantes lo recompensen por correr una carrera “con honestidad” y que “entienden que tomaré decisiones difíciles y difíciles para levantarme … porque su honestidad es fácil de seguir, pero esta decisión es fácil, porque es legal “. Se basó, sobre la base de la Constitución, sobre la base de los hechos.

Se espera que Trump regrese al estado antes de las primarias de 2022, y está comprometido a empujar a Rafansberger a la basura. Rafensberger dijo que se sentía cómodo presionando contra Trump cuando la situación lo justificaba.

“Creo que siempre es importante decir la verdad”, dijo. “Creo que siempre es importante hacerlo con respeto”.