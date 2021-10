Las tasas de casos de Covit-19 están disminuyendo a nivel nacional, pero están aumentando en estos 5 estados

“Esta es una buena noticia. Y espero que siga ese camino”, dijo el Dr. Anthony Fassi, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

“Pero debemos tener cuidado, en muchos aspectos no hemos anunciado el éxito de antemano. 68 millones de personas que aún no han sido vacunadas aún no han sido vacunadas”, dijo Fauci el domingo.

“Si observa el historial de eventos que aumentan y disminuyen en ciertos momentos, pueden retroceder”.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins del sábado, en 45 estados, la tasa de nuevos casos de Covid-19 ha disminuido o es relativamente estable esta semana en comparación con la semana anterior.

Maggie Fox, Ben Tinker, Lauren Mascarenhas, Jacqueline Howard y Keith Allen de CNN contribuyeron al informe.