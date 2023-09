Funcionario europeo tomado como rehén por Irán

IRan detuvo a un ciudadano sueco que trabajaba para el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). El New York Times informó el lunes, citando a varias personas familiarizadas con el caso. Un portavoz de la Agencia de Medio Ambiente no quiso confirmarlo, ya que existen buenas razones para no comentar casos individuales. Sin embargo, dijo, el caso del sueco detenido en Irán es bien conocido y “trabaja estrechamente con Suecia”, que tiene la responsabilidad consular primaria para con sus ciudadanos. Según el reporte periodístico, se trata de Yohan Fluderos. Ya había sido detenido en Teherán el 17 de abril de 2022, tras realizar un viaje privado al país con varios amigos.

Federico Bog Corresponsal político para Turquía, Irán, Afganistán y Pakistán, con sede en Ankara. Thomas Gotchker Corresponsal político para la Unión Europea, la OTAN y los países del Benelux, con sede en Bruselas.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, dijo el lunes que no tenía conocimiento del caso. En julio de 2022, los medios estatales informaron del arresto de un sueco anónimo bajo sospecha de espionaje. La agencia de noticias Fars informó en ese momento que al-Suwaidi había estado bajo vigilancia desde el momento en que ingresó al país porque ya había sido incluido en una lista de sospechosos por “comportamiento y contactos sospechosos” durante varios viajes anteriores a Irán. Su detención en el aeropuerto antes de abandonar el país también se ha relacionado con otro preso europeo al que también se acusa de espionaje. El informe continúa diciendo que Al-Suwaidi viajó a Israel varias veces.

Irán ha practicado la diplomacia de rehenes durante años

Se dice que Fluderos estuvo anteriormente en Irán como empleado del programa de desarrollo de la Unión Europea. Después de unas prácticas en instituciones, el sueco de 33 años trabajó desde 2019 para la comisaria de Asuntos Interiores de Suecia, Ylva Johansson, antes de pasar a la Agencia de Medio Ambiente en 2021. Se suponía que iba a trabajar como miembro de la delegación de la UE en Afganistán, pero nunca lo hizo. Sucedió porque los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Entonces Fluderos trabajaba en la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas.

Irán ha practicado una forma de diplomacia de rehenes durante años. En mayo, intercambió al trabajador de una ONG belga Olivier Vandecastelli por el terrorista belga convicto Assadollah Assadi, que era colaborador de la agencia de inteligencia de Irán. En el caso de al-Suwaidi también puede haber un motivo similar. Irán informó del arresto de Al Suwaidi hace dos semanas, después de que un ex miembro del poder judicial iraní fuera condenado a cadena perpetua en Suecia. Está establecido que Hamid Nouri participó en la ejecución de miles de prisioneros políticos en Irán en 1988. Este proceso fue políticamente delicado para los dirigentes iraníes, aunque sólo fuera porque el actual presidente Ebrahim Raisi también estuvo involucrado en ejecuciones masivas. La detención de Fluderos coincidió con las últimas etapas del proceso judicial.

Mientras tanto, el Servicio Europeo de Acción Exterior intentaba asegurar un retorno al acuerdo nuclear suspendido con Irán de 2015. En marzo, las negociaciones parecían estar a punto de concluir. Pero el apoyo de Irán a la guerra de agresión de Rusia y las dudas sobre si Estados Unidos impondría sanciones a la Guardia Revolucionaria han descarrilado el proceso. Poco antes y poco después del arresto de Fluderos, el negociador de la UE, Enrique Mora, viajó a Teherán para romper el estancamiento. Mora es vicesecretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior. El 13 de mayo, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, que dirige el servicio, habló sobre la “visión del acuerdo”. Sin embargo, esto fue impedido a más tardar por la muerte de la mujer kurda Mahsa Amini y las posteriores protestas masivas.