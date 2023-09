“A los discapacitados se les hace un descuento, pero a gente como yo no”

Página principal mundo

Una mujer italiana sufre una amarga decepción mientras está de vacaciones en su país de origen. La reacción del capitán del barco está causando revuelo en Italia.

Santa Maria di Leuca – Un nuevo escándalo en Italia: De hecho, debió ser un gran día para Anita Ballara. Pero en realidad sólo. Porque en lugar de disfrutar de un divertido paseo en barco durante sus vacaciones, la italiana, que sufre atrofia muscular espinal, se enfrentó a una ola de rechazo.

En la atrofia muscular espinal (AME), las células nerviosas que controlan el movimiento muscular, llamadas neuronas motoras, se dañan, lo que lleva a una pérdida gradual de estas células. Como resultado, los pacientes experimentan una creciente debilidad muscular, el síntoma principal de la AME, así como atrofia muscular y signos de parálisis.

El capitán del barco provoca un escándalo en Italia: el viaje de vacaciones previsto genera revuelo

Luego de que un restaurador contraatacara por una protesta navideña, el capitán del barco provocó un escándalo en Italia donde no había una segunda opinión en el país mediterráneo. Finalmente, Ballara quedó confinada a una silla de ruedas debido a su enfermedad mental, pero eso no le impidió pasar unas vacaciones en Italia en Marina di Pescolos, un pequeño pueblo perteneciente a Salve en Puglia. En Salento, Maldivas, sin saberlo, se convierte en protagonista de un incidente que recorrió la prensa italiana y no sólo causó revuelo en la popular región turística.

El capitán de un barco provoca un escándalo en Italia. Su trato degradante hacia un turista italiano en silla de ruedas causa sensación. © Imago/Manuel Romano

“Fui a Santa Maria di Leuca para hacer un viaje en barco con una empresa local”, dijo sobre el incidente. La República. “Hace dos días fui con mi madre al mostrador de información y le pregunté a la señora si el barco era accesible para sillas de ruedas”. El empleado le aseguró que no habría problema, por lo que Balara reservó el viaje en barco vía WhatsApp por 25€. Sin reservar descuento alguno para personas con discapacidad, confirmando una vez más que se basa en una “silla de ruedas eléctrica y pesada” que “no se puede plegar”.

Escándalo en Italia antes del viaje en barco: “A los discapacitados se les hace un descuento, pero a la gente como yo no”

No hay problema, la accesibilidad ha sido confirmada nuevamente por la empresa. Pero la mala sorpresa llegó el día del viaje en barco. Incluso antes de entrar, el italiano tuvo que darse cuenta de que era “absolutamente inaccesible”. “Había una pendiente, pero luego había escalones”, dijo al diario italiano. Pero ella no se desanimó. Ella ya había pagado el billete y, según la agencia de noticias, lo solicitó Yo olvido Explicación. “El capitán fue muy grosero y dijo que da un descuento a personas con discapacidad pero no a personas como yo. No aceptamos personas con discapacidad como ella”.

Según el italiano, el trato fue “muy malo”. La decepción fue grande, sobre todo porque Ballara estaba acompañada por dos amigos y dos niñas: “Era algo hermoso que queríamos hacer juntos y fue una lástima que no pudimos hacerlo”. Durante la discusión, le devuelven el dinero a ella y a los demás, pero la amargura persiste: “Hay que hacer turismo si se sabe hacerlo”, dijo. La República“De lo contrario, no funcionará”.

Escándalo en Italia antes del viaje en barco: no hay que temer consecuencias legales

“Tenemos que prestar atención a las personas y saber que el lenguaje es clave: no hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas con discapacidad. Al menos, coincide Ballara. Yo olvido Para concluir, “podemos aprender”.

Y mientras los turistas en Italia son amenazados con una fuerte multa por su “botín” de piedra, el líder de la acumulación no debe temer ninguna consecuencia legal a pesar del escándalo de Italia. Sin embargo, los turistas en la tranquila zona de Santa Maria di Leuca podrían tener que pensárselo dos veces antes de realizar un viaje en barco por el extremo sur de Italia.