Fútbol: ¡Fanático que cayó de la arena en Argentina – murió! | Fútbol americano

Noticias de terror desde Argentina.

Durante un partido entre River Plate y Defensa y Justicia en la Primera Liga Argentina de Fútbol, ​​un hincha († 53) cayó desde una altura de 15 metros. El juego se detuvo en el minuto 27.

Sigue leyendo

Tragedia futbolística en Argentina: Aficionado cae del estadio

El estadio más grande de Argentina, el Estadio Monumental de Buenos Aires, alberga a más de 83.000 aficionados. Ahí fue donde sucedió la tragedia del fanático.

Pablo Marcelo Serrano cayó desde 15 metros de la repisa repleta de gente en la grada alta de la tribuna. Los rescatistas solo pueden determinar la muerte en la escena. El aficionado sufrió una grave lesión cerebral.

Confirmación de River Plate: No debió haber influencia externa. Todavía no está claro cómo ocurrió la trágica caída. No debería haber habido ningún tipo de violencia.

El motociclista (70) murió Terrible accidente en el Ironman de Hamburgo Fuente: IMAGEN

River Plate tuiteó: “En este día de profunda tristeza, River Plate se une a la familia y seres queridos de Pablo Marcelo Serrano, socio y simpatizante del club fallecido durante el partido de esta tarde”.

La ex estrella del Bayern Martin Demichelis (42) dirige a River Plate desde esta temporada. Con el marcador 0-0, el juego se paró en el minuto 27. Aún no se ha anunciado una nueva fecha para la secuela.