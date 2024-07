Futbolista profesional ante el tribunal: “Le arrojó un vaso a la cara” – exige multa de 1 millón de dólares para Boateng

Puedes escuchar nuestros podcasts WELT aquí Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores del contenido incrustado requieren este consentimiento como terceros proveedores de servicios. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

“En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a mis hijos”, afirma el futbolista profesional Jerome Boateng, de 35 años, en sus últimas palabras, a las que tiene derecho como acusado. Su abogado defensor, el fiscal y un abogado de su exnovia y de la madre de los niños se declararon culpables. Lo que los profesionales del derecho describieron ante la sala penal del Primer Tribunal Regional de Munich en algunos casos sonaba menos a una conferencia jurídica y más a la Guerra de las Rosas, lo cual es apropiado en este caso.

En realidad, el juicio gira en torno a una discusión que se salió de control durante unas vacaciones en el Caribe hace cinco años. Boateng voló a las Islas Turcas y Caicos con su entonces novia Sherine S. (34 años) y una pareja que eran amigos. Por la noche jugaron a las cartas. Sherine S., como testigo, dijo un día antes en el juicio que habían sorprendido a Boateng haciendo trampa. Esto es lo que lo enojó. Se volvió violento. Finalmente la golpeó, la mordió, la escupió y le arrojó una linterna y una bolsa de bebidas. Sherine S. le informó sobre esto. El Ministerio Público lo acusó de agresión e insultos.

El abogado defensor Leonard Valiszewski dijo en su confesión que Boateng efectivamente había cometido un error. Porque permitió que Sherine S. Provocándolo esa noche. En el litigio sobre el fraude con tarjetas, acusaron a Boateng de tener una aventura y dijeron, como dijo literalmente el abogado: “Sigue teniendo relaciones sexuales con la puta”.

Después de eso, Boateng se retiró a su suite privada y era mejor para él quedarse allí porque “sabía lo controvertida y de mal genio que era la señora S.”. Pero en cambio, después de sólo unos minutos, intentó discutir de nuevo, frente al hogar de niños.

Las gemelas de Boateng y Sherine S., que ahora tienen 13 años, también estaban en el Caribe. Ambos viven ahora con su padre, que tiene el derecho exclusivo de residencia, como afirma específicamente la defensa.

El abogado Walichowski continúa: “Si no se hubiera dejado provocar, el señor Boateng no se habría herido en el labio y la señora S. tampoco se habría herido en el ojo”. Además, Sherine S. “No se habría golpeado la espalda con el reposabrazos del asiento cuando cayó después de ser empujada, y no se habría raspado la rodilla como resultado de la caída posterior”. Por lo tanto, la defensa está de acuerdo con la fiscalía sobre las lesiones, no sólo sobre cómo ocurrieron y qué se debe evaluar. Dice que es posible que Boateng no haya arrojado la linterna, sino que la dejó caer con el pie.

Luego, el abogado ataca frontalmente a la otra parte. “El sencillo caso de la familia Boateng contra S. se volvió absolutamente brutal desde el momento en que el demandante inventó la narrativa del golpeador de esposas, comenzando con la carta de diciembre de 2019”. Eso fue antes del primer fallo contra Boateng. Los tribunales le impusieron sanciones en dos ocasiones debido a un altercado con Sherine S. En el Caribe, en ambas ocasiones los tribunales posteriores anularon los fallos. La acción actual es la tercera en este sentido.

El abogado defensor de Walichowski continúa: la abogada Sherine S. Intentó “difamar” a Boateng con afirmaciones vagas. Presuntamente agredió a varias mujeres. Nada de esto es cierto, “nunca ha habido ni hay ninguna mujer que afirme lo contrario”. Sólo Sherine S. Ella puede hacerlo.

Luego será el turno de la fiscal general Stephanie Eckert de presentar su petición. Ella protesta diciendo: “La historia de la ‘golpe a la esposa’ no molestó a la fiscalía”, de lo que, por supuesto, la defensa no la acusó (sino más bien la acusación conjunta). Describe lo sucedido en el Caribe de la siguiente manera: “Le arrojó una taza y específicamente le arrojó una linterna. No importa si fue arrojado específicamente o pateado específicamente”. Luego le arrojó la bolsa refrigerante, que también era un “objetivo”, y la llamó “puta, coño, puta”.

La afirmación de que se había dejado provocar era una “reclamación preventiva”. No cabe duda de que existe algún deseo de soportar la carga.

Luego, el fiscal atacó a la jueza presidenta Susan Heimrich. Señaló con “sorpresa” que criticaron que el Ministerio Público llevaba años investigando otro caso y no había llegado a su conclusión, que era el caso Cassia Linhardt. Lenhardt, modelo y coprotagonista de Heidi Klum, también mantuvo una relación con Boateng y se suicidó después de una ruptura y un severo acoso por parte de otras mujeres. La investigación sobre este asunto lleva tres años en marcha, sin llegar a resultados aún. Cuando el fiscal critica al juez, ella mira hacia atrás con tristeza, abre la boca, pero luego no dice nada.

La co-demandante Carolyn Lutke también recibió la misma mirada del juez cuando se quejó de que su cliente, Shirin S. Tuvo que enfrentarse a repetidas preguntas de investigación sobre el crimen y su vida privada en este juicio. Esto es doloroso cada vez.

De Boateng dice: “Un atleta profesional bien entrenado, de 1,92 metros de altura, se presenta como víctima de una mujer 30 centímetros más baja que él. Es un ejemplo típico de perpetrador de violencia doméstica”.

Y sobre sus relaciones, que, según ella cuenta, tuvo cuatro relaciones al mismo tiempo, incluida una con Sherine S. Y uno con Kasia Lenhart: “Era el acusado quien mantenía a todos en el aire como si fueran juguetes”. No se parece en nada al relato criticado por el abogado defensor.

Al final, el fiscal pide 160 jornales por valor de 7.000 euros cada uno, es decir, 1,12 millones de euros en total. Boateng estimó sus ingresos en ASK Linzer en 30.000 euros al mes y también poseía bienes inmuebles que le reportaban 25.000 euros de alquiler al año. El fiscal afirmó que tenía bienes adicionales.

La defensa solicitó una “multa muy moderada” basada en la “discreción del tribunal”. En su declaración final, Boateng agradeció al tribunal por “finalmente comprender el panorama general”. Está previsto que el tribunal anuncie el fallo el próximo viernes.