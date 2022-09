Gasolinera: los conductores de diésel se llenan de gasolina sin darse cuenta durante cuatro días

Actualizaciones Losheim Un desafortunado error en la gasolinera Globus de Saarland: los depósitos se llenaron de forma incorrecta y la gasolina acabó en el depósito de gasóleo. El error no se notó hasta cuatro días después. Dónde pueden informar los automovilistas y qué podría significar el error para los afectados.

subordinar Globo En Losheim am See buscas conductores que hayan repostado gasóleo en la gasolinera. Según la empresa, el proveedor de combustible llenó incorrectamente los tanques. El gas accidentalmente terminó en el tanque de diesel. Globus anunció ayer que el error ocurrió el viernes 16 de septiembre.

Alguien accidentalmente yoUna vez lleno de gasolina, nunca debe encender el motor ni encender el encendido. Los conductores ni siquiera deben abrir la puerta. Porque en los coches modernos, el sistema de inyección se puede activar en este punto. Es por eso que no debe conducir su automóvil al taller usted mismo, sino remolcar su automóvil.

ADAC escribe que si el motor aún no ha arrancado, puede bombear el tanque. Si nota el error más tarde, puede ser necesario reemplazar todo el sistema de inyección. La reparación es absolutamente necesaria en caso de chips.

Si tiene un automóvil diesel viejo, es posible que no tenga suerte. En este caso, es posible que el automóvil no reaccione de manera muy sensible al combustible extraño y simplemente se puede repostar con diésel. Es mejor preguntar en el taller sobre esto y leer las recomendaciones en el manual de su automóvil.