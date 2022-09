Pérdidas otra vez: la bolsa no va a ninguna parte

En un entorno de noticias difíciles, los inversores mostraron coraje en ocasiones y, finalmente, volvieron a perder. Los osos también gobiernan Nueva York.

Al comienzo de la semana, el DAX luchó repetidamente contra el entorno débil. Al final, el índice líder alemán se deslizó hacia el rojo y cerró un 0,46 por ciento más bajo que el viernes. Las preocupaciones constantes sobre las tasas de interés, la recesión, las turbulencias monetarias y la incertidumbre postelectoral en Italia hacen que muchos inversores vuelvan a quedarse al margen.

No menos importante debido a la creciente evidencia de una recesión inminente. El clima de negocios IFO, el indicador económico líder más importante de Alemania, colapsó en septiembre a 84,3 puntos. Este es el nivel más bajo desde mayo de 2020. Los expertos predijeron una desaceleración, pero solo a 87 puntos. “La economía alemana está entrando en recesión”, comentó el presidente de IFO, Clemens Fest.

“El clima de negocios de IFO literalmente se derrumbó en septiembre. Este importante indicador clave apunta más que nunca a un estancamiento en la mitad de invierno”, dice convencido Joerg Kramer, economista jefe de Commerzbank. “Alemania se está empobreciendo debido al aumento masivo en el precio de las importaciones de energía. Nos enfrentamos a un invierno difícil económicamente”.

El llamado diagnóstico conjunto de cuatro importantes institutos alemanes de investigación económica, que será presentado oficialmente el jueves, parece suponer una recesión. En su pronóstico económico conjunto, los expertos esperan que el PIB caiga un 0,4 por ciento en 2023, según supo Handelsblatt de los departamentos gubernamentales. Para 2022 pronostican un ligero crecimiento del 1,4 por ciento. En su informe de primavera, los institutos aún pronostican un crecimiento del 2,7 por ciento este año y del 3,1 por ciento el próximo. Sin embargo, la economía alemana está cada vez más agobiada por la crisis de los precios de la energía.

No solo fundamentalmente, sino también técnicamente, la perspectiva para el índice DAX se ha nublado significativamente recientemente. Con su deslizamiento a un mínimo de año nuevo de 12.180 puntos el viernes pasado, el indicador envió una señal de venta e indicó una tendencia bajista saludable. Por lo tanto, los inversores deben prestar atención a la desventaja: “El próximo soporte importante solo vendrá en la forma del mínimo de octubre de 2020 en 11,450 puntos”, enfatiza Jörg Scherer, jefe de análisis técnico de HSBC.

Las especulaciones sobre una subida de tipos de interés no programada por parte del Banco de Inglaterra hicieron que la libra se recuperara una vez más. “La gran preocupación ahora es que el BoE tendrá que responder a la caída de la libra con una subida de tipos de emergencia en los próximos días”, dijo Rob Gill, del corredor hipotecario Altora Mort Finance. “La caída libre de la moneda, los crecientes costos de endeudamiento, el gobierno y el banco central desiguales son las cosas de Banana Republic”.

La demanda de Porsche apoya al mercado en su conjunto

Las noticias de lo que se espera que sea la oferta pública inicial más grande del año el jueves ayudaron temporalmente a impulsar el mercado general a territorio positivo. Aparentemente, Volkswagen podría emitir acciones en Porsche AG en el extremo superior del rango de precios en la oferta pública inicial del próximo año. Uno de los bancos involucrados dijo que no se pueden tomar en cuenta pedidos de menos de 82,50 euros por acción. La suscripción de la liberación se ha excedido varias veces en este nivel. Debido a la gran demanda, parece que Volkswagen quiere cerrar los libros mañana y no solo el miércoles. El ex propietario único de la fábrica de autos deportivos de Stuttgart ofrece 113,9 millones de acciones preferentes de Porsche en un rango de 76,50 a 82,50 euros.