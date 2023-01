Gatos: por qué deambular al aire libre es un problema real

Las grabaciones de cámara del proyecto de investigación mostraron que los gatos no cazan exclusivamente ratones y, por lo tanto, no controlan la población de ratones. En cambio, las cámaras mostraron gatos domésticos cazando pequeños animales salvajes locales como ardillas grises, ardillas listadas, conejos de cola de algodón, tejones y ratones de patas blancas que habitan en su territorio. Los investigadores concluyeron que el comportamiento de caza de los gatos afecta la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Esto no es del todo nuevo En 2022, otro equipo de investigación de EE. UU. demostró que los gatos domésticos ejercen una presión desproporcionadamente alta sobre sus presas, lo que significa que el impacto ambiental de los gatos domésticos es de cuatro a diez veces mayor que el de los gatos salvajes. Según el experto en protección de aves de NABU, Lars Lachmann, el gato doméstico no es una razón por la que las especies de aves estén en peligro de extinción o sean menos comunes, especialmente en paisajes agrícolas donde los gatos rara vez se encuentran. En los espacios abiertos de los monocultivos, las aves y las especies desaparecen simplemente porque ya no pueden encontrar lugares de reproducción y alimento allí.