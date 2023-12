Glenn Schofield: A pesar del fracaso de Callisto: Dead Space Dad continúa

Glenn Schofield realmente se ha vuelto loco con el Protocolo Callisto. El padre de Dead Space no parece impresionado por esta derrota y está ocupado trabajando en material nuevo. Pero por ahora se reserva para sí exactamente de qué se trata.

De hecho, el Protocolo de Calisto habría sido un verdadero golpe de horror. El creador de Dead Space, Glen Schofield, estuvo detrás del proyecto y confirmó que quería volver a hacer grande el terror espacial. Gracias al enorme apoyo financiero del editor de PUBG, Krafton, pudo invertir la friolera de 100 millones de dólares en el desarrollo a través de su estudio Striking Distance.

>> Top 10: Los mejores juegos de terror espacial: ¡La muerte en el espacio es la más bella! <

Pero al final, El Protocolo de Calisto no convenció completamente a los críticos ni a los fanáticos y resultó en un fracaso financiero. Glenn Schofield aprendió las consecuencias del fracaso y renunció a Striking Distance junto con el resto del equipo directivo.

Lo que sucederá a continuación con el estudio aún está en el aire. Pero Scofield tiene grandes planes. Ahora ha anunciado a través de X (anteriormente Twitter) que nunca ha estado inactivo durante su pausa creativa. Estaba trabajando en algo “nuevo y emocionante” en el campo de los videojuegos. Actualmente se reserva más información, pero deberíamos recibir los primeros detalles en 2024. Lo único que ayuda es esperar.

Ciertamente no habrá un segundo The Callisto Procotol, incluso si Schofield ha expresado interés en un sucesor en el pasado. Dead Space tampoco debería estar en su agenda, ya que la marca es propiedad de EA. Quién sabe, tal vez pruebe suerte con un tirador. Después de todo, lleva años trabajando en Call of Duty.