Global: Reacciones a las elecciones de la UE por parte de Argentina, Estados Unidos y Nigeria

Argentina

Bruselas está a unos 11.000 kilómetros de distancia. Buenos Aires Remoto. Aunque Argentina se considera un país de inmigración, está orgullosa de sus raíces europeas y se siente más cerca del viejo continente que otros países de América del Sur, las elecciones al Parlamento Europeo no acaparan los titulares aquí. Presidente javier m, quien se ve a sí mismo en un extraño papel dual en el aparato estatal como un “topo que arruina el Estado” y al mismo tiempo es su presidente, manteniendo a la asediada sociedad en vilo con sus esfuerzos radicales, que preocupan principalmente a los argentinos. consigo mismos y con la situación económica. Además, al presidente no le interesa la política exterior tradicional y ya se ha enfrentado con varios líderes en su corto mandato, como el presidente Gustavo Pedro de Colombia y el primer ministro Pedro Sánchez de España. Uno puede imaginar que es tan famoso en el escenario internacional como el compañero de escuela que constantemente intimida a los demás.

Pero gracias al anuncio de elecciones anticipadas en Francia la noche electoral, las elecciones europeas aparecieron en las noticias. Un buen resultado para el derechista Partido Nacional mitin nacional Sobre la Marina Le Pen Argentina es libertaria, un tema que resuena aquí después de seis meses de ser gobernada por un populista ruidoso. Sin embargo, el estilo francamente argentino de Miley es una especialidad. Queda por ver si el presidente anarcocapitalista encontrará intereses comunes con la Europa conservadora de derecha que conduzcan a cambios concretos en las relaciones Argentina-Europa.

Una conferencia convocada por el partido populista de derecha español VOX durante la campaña electoral operacionalizó retóricamente la oposición al socialismo y al comunismo como una “lucha por la libertad”. Agenda 2030, contra la ideología de género, contra la inmigración “islámica” y la defensa de la soberanía y la identidad nacionales. Aunque Milei es ideológicamente cercano a la derecha europea en muchos de estos temas, las cuestiones económicas y comerciales están principalmente en el centro de la agenda entre Argentina y Europa.

Mili quiere abrir el país, rico en recursos minerales y productos agrícolas, a los inversores extranjeros.

En el ámbito de la política comercial, los intereses comunes son reales Un cambio de juegoLas negociaciones a este respecto aún están concluyendo Mercosur UE-Acuerdos entre Europa y los países sudamericanos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Mili quiere abrir el país, rico en recursos minerales y productos agrícolas, a los inversores extranjeros. Más recientemente, lógicamente expresó su deseo de firmar el acuerdo lo antes posible, pero fue sobre todo el presidente francés Macron, impresionado por las protestas de los agricultores de su país, quien rechazó el acuerdo por temor a desventajas competitivas para los productores nacionales. Marín también comparte esta postura. Le Pen.

Milei celebra su supuesta influencia en el éxito de la derecha en Europa, pero si se mira más de cerca se observan diferencias significativas entre las distintas corrientes, especialmente en la cuestión de cómo debería estructurarse la relación entre el Estado y el mercado. Para la mayoría de los argentinos, la atención se centra en una cuestión completamente diferente. Lo más importante para ellos es que pueden seguir entrando en el espacio Schengen sin necesidad de visado.

Svenja Blanke e Ingrid Ross, FES Buenos Aires

America

“¿Son estas elecciones realmente importantes?” ella pregunta sorprendida El neoyorquino La periodista Jennifer Kirby. Le irritó saber que el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo no tenía consecuencias personales para los partidos alemanes. Los estadounidenses que tratan con ellos han descubierto que los alemanes sólo pueden votar por listas de partidos. Elecciones de la Unión Europea Ocupado, excéntrico. No hay parlamentarios en Estados Unidos que no rindan cuentas ante sus electores. ¿Se sienten realmente obligados los eurodiputados alemanes hacia los ciudadanos si necesitan la aprobación de su propio partido para estar en la lista?

Incluso los políticamente astutos mantienen cierta distancia con estas elecciones difíciles de entender, que son muy diferentes, especialmente a medida que se desarrolla la campaña electoral. perspectiva americana Parecía casi apolítico. Las elecciones europeas en Estados Unidos reciben mucha menos atención que al revés. Porque en Europa, como en el resto del mundo, la gente ve drama elecciones americanas Noviembre. Por supuesto, el resultado de las elecciones presidenciales tendrá implicaciones directas para la seguridad y la prosperidad de Europa.

salida Elecciones parlamentarias de la Unión Europea Visto en cierto modo como un presagio de lo que vendrá elecciones americanas yo vi

Política A Estados Unidos le preocupan las elecciones europeas principalmente en el contexto de sus propias elecciones. En particular, dada la renovada candidatura de Donald Trump, el giro hacia la derecha y la creciente violencia política en Alemania y otros países europeos son motivo de gran preocupación. salida Elecciones parlamentarias de la Unión Europea Visto en cierto modo como un presagio de lo que vendrá elecciones americanas yo vi Esto escribe el veterano de la columna política. Dion E.J. El día de las elecciones El Correo de Washington: “Nos advierten que coquetear con la autocracia nunca termina bien”.

También en la Casa Blanca se siguieron con atención las elecciones. En fuentes del gobierno de EE. UU. En las últimas semanas se han expresado preocupaciones sobre el giro europeo hacia la derecha. Las importantes victorias de la extrema derecha en Alemania y Francia y la decisión del presidente Macron de disolver el parlamento francés son ahora factores de incertidumbre para el gobierno de Biden y los demócratas. ¿Las partes interesadas más importantes son quizás débiles en cuestiones importantes o demasiado egocéntricas? Los republicanos, por otro lado, creen que el efecto Trump se ha extendido a Europa.

Desde la perspectiva del Estados Unidos liberal, la UE era vista como un refugio de valores liberales y un ancla de estabilidad, especialmente durante los años de Trump. Los resultados electorales muestran ahora que esta opinión es errónea. La nueva estructura del Parlamento Europeo muestra la dirección en la que Europa puede estar cambiando políticamente: con el nacionalismo y los populistas de derecha a favor de una política de extrema derecha. Desde la perspectiva de la administración Biden, este no es un buen camino para los socios transatlánticos. Existe un peligro real de que la democracia y el orden mundial liberal fracasen cada vez más en ambos lados del Atlántico. Este peligro es grave a medida que los conservadores de derecha y la extrema derecha de Estados Unidos interactúan cada vez más con sus homólogos europeos. Una mayoría democrática en el Parlamento Europeo debe buscar rápidamente y fortalecer constantemente la cooperación con los Estados Unidos liberales: los demócratas y los republicanos moderados restantes.

Knut Dethlefsen, FES Washington, DC

Nigeria

En Nigeria, el país más grande de África con unos 223 millones de habitantes, las elecciones europeas han recibido poca atención. El país, que tiene dos veces y media el tamaño de Alemania, está más preocupado por sus propios problemas: el actual aumento masivo del coste de la vida y la creciente inseguridad en gran parte del país condicionan la vida cotidiana de las personas.

El gobierno del presidente Bola Tinubu celebró su primer aniversario hace unas semanas. Sus amplias reformas económicas -en particular la abolición de los subsidios a los precios del petróleo y la eliminación del tipo de cambio fijado por el gobierno- mantienen la esperanza de estabilizar la economía en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, como las reformas se introdujeron sin medidas de compensación social, han alimentado la inflación en el país (más recientemente 33 por ciento) y ha hecho la vida más difícil a los nigerianos.

Actualmente, la mitad de las exportaciones de petróleo crudo y gas de Nigeria van a Europa.

Salario Mínimo Actual 30.000 nairas por mes (aprox. 19euros) Para muchos, ni siquiera el coste del transporte al trabajo es suficiente. Por eso los sindicatos organizaron una huelga general la semana pasada. La difícil situación económica del país, que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, también aumenta la incertidumbre. Continúan aumentando los ataques, los conflictos violentos por tierras fértiles y el contrabando comercial.

Pero las elecciones europeas todavía no son significativas para el “gigante de África”. Muchas de las inversiones que el gobierno quiere atraer a toda costa pueden proceder de empresas europeas. Nigeria se presenta como mercado de venta de productos europeos y exportador de gas, productos agrícolas y materias primas (procesadas) a Europa. Actualmente, la mitad de las exportaciones de petróleo crudo y gas de Nigeria van a Europa. Como uno de los países más poblados del mundo, con una proporción de 70 por ciento bajo 30 añosNigeria también es un socio potencial para Europa a la hora de atraer trabajadores cualificados. Además de EE. UU. y Canadá, la UE es un destino popular para muchos estudiantes y, a veces, profesionales altamente calificados de Nigeria.

El giro hacia la derecha que representan los resultados electorales actuales en Europa sólo ha sido notado por un estrato pequeño, educado y bien conectado internacionalmente en Nigeria. Esta parte de la sociedad, especialmente joven y urbana, está preocupada por el endurecimiento de la política migratoria de la UE, que ya se percibe como restrictiva. Incluso para los nigerianos acomodados, visitar a familiares y amigos en Londres, París o Berlín sigue siendo un gran desafío.

Para la UE, Nigeria es relevante no sólo por su potencial económico y su población, sino también por su importancia geopolítica. Como ancla de la estabilidad en el Sahel, Nigeria –a diferencia de otros Estados de la frágil región– es relativamente independiente de la influencia extranjera, en particular de Rusia y China, debido a su tamaño y complejidad. Como país fundamentalmente occidental, a pesar de sus déficits democráticos, ha sido un actor importante en la configuración del orden mundial multilateral. Sin embargo, para que Nigeria mire desde adentro hacia afuera, primero debe sus propios problemas Ponte bajo control.

Leonard Ostergaard, FES Abuya