Gloria Sophie Burkant, la hija de Söder, revela un secreto

El sábado se inauguró la 189ª edición del Oktoberfest en Múnich. También está Markus Söder, que debutó en el Oktoberfest de Lederhausen. Pero no sólo el Primer Ministro de Baviera, también su hija vistió el traje tradicional. Su ropa no sólo era tradicional, sino también una expresión de amor.

Gloria Sophie Burkant apareció al comienzo del Oktoberfest con un traje tirolés azul. Pero lo que era más importante que el color de su look era la cinta que adornaba su cintura. He atado esto en un moño, a su derecha. Como saben los fanáticos del Oktoberfest, el lazo en el lado derecho simboliza que estás casado o tienes una relación. Por otro lado, los solteros tradicionalmente llevan el lazo en el lado izquierdo. Compartió una foto de su look en Instagram.