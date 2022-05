“Goku y Klass vs. ProSieben”: cumplen su promesa y construyen una casa para Gätjen – TV

Desafortunadamente, solo duró unos segundos.

La próxima pelea dura por 15 minutos de transmisión gratuita esperaba a los moderadores de culto Joko Winterscheidt (43) y Claes Hofer Umlauf (38) el martes por la noche.

Y en esta versión de “Goku and Klass vs. ProSieben”, el locutor tomó en serio una solicitud especial de los espectadores. El año pasado, después de un juego en el que los dos artistas tuvieron que usar sierras y martillos para trabajar con muebles, los fanáticos exigieron una casa separada para el gerente Stephen Gatgen (49), construida por Goku y Klass.

Gätjen finalmente consiguió su propia casa

ProSieben parece haber escuchado finalmente esta solicitud, por lo que esa noche Gätjen pudo declarar con orgullo: “Quiero que construyas una casa alrededor de mi sillón y lámpara de pie favoritos”. Se tuvieron que erigir cuatro paredes en diez minutos. La prueba de resistencia debería probar en última instancia la estabilidad de la cabaña.



El deseo de los fanáticos respondió: Stephen Gaten debería obtener una casa de Goku y KlasFoto: ProSieben/Nadine Robb



Pero después de un corto tiempo, los dos mediadores desistieron de su misión. Después de acalorados desacuerdos, Goku se quejó con su compañero: “¡A veces es mejor dejarme hacerlo que discutirlo!” Klass se queja entre ellos: “Goku, la cagaste. No sé, ¡está flipando!”.

Después de que una pared se derrumbara debido al derrumbe, el médium fue culpado: “Stephen, ¿qué hiciste?” Angry Goku: “¡Eres un verdadero manipulador!” Gatin respondió con disgusto: “¡Esta es mi casa! ¿Por qué me meto con eso?”.

Sin embargo, se hizo libre para llevar un palo -no sin molestarse-: “Tú pides una casa y luego la construyes tú mismo…” Diez minutos después algo así como una choza ya lo hizo y hasta un cartel adornaba la estructura: ” La casa de Stephen construida por Goku y Claes”.

Pero la prueba de resistencia aún esperaba a la estructura construida. Para proteger vidas y extremidades, Gätjen apareció con ropa de trabajador de la construcción completa con un casco amarillo. Las últimas palabras de su madre fueron: “Me despido mamá, me voy a mi casa.” Habiéndose sentado en su silla, comenzó una lluvia artificial, acompañada de una ráfaga de viento.

Se suponía que la casa resistiría durante tres minutos, pero unos segundos después, la nueva casa de Gattin se derrumbó. Sin embargo, eso no salvó al médium: tuvo que soportar el viento, la lluvia y las tablas que caían hasta el amargo final: “¡Como si estuviera en casa en Hamburgo!”

Se produjo una amarga decepción: “Esperaba con ansias la casa y mudarme. ¡Pero tengo frío, está húmedo! “Los espectadores sintieron lástima por el medio, pero Klass se burló de ellos: “Stephen tiene un chip en la cabeza, es muy extraño. También tiene pupilas. ¡Demasiado grandes!

Entonces Goku y Klaas perdieron esta ronda; ninguno de ellos tuvo suerte en What We Do in the Shadows. El cantante pop Ross Anthony (47) y el comediante Simon Pierce (40) desafiaron a los dos a identificar los contornos de una sombra; sin embargo, con los gnomos de jardín, Goku y Klass estaban convencidos: “¡Ella es una sopladora de hojas!” Trabajo de sombras, pero los oponentes admitieron correctamente: “¡Esto es un humano!”



Ross Anthony y la comediante Simone Pierce compitieron contra Goku y Klass y ganaronFoto: ProSieben/Nadine Robb



final sin sorpresa

Con el gusto del detective, los espectadores ya sospechaban que Goku y Klass probablemente no tendrían 15 minutos de tiempo de transmisión esa noche. La razón: ProSieben ya ha anunciado un partido de fútbol en vivo para Ucrania el miércoles por la noche en varias ocasiones; posponer este partido o transmitirlo más tarde era muy poco probable. Y es cierto, los dos médiums no capturaron la final de “Bedeck den Flecke”.

El tiro penal seguirá en la próxima edición de “Goku and Klass vs. ProSieben”: el próximo martes, Goku y Klass tendrán que volver a grabar todos los sonidos, como la melodía del título, la campana y los sonidos de trompeta con sus propias voces.