Filtro Power Likert Frau “Tíralo frío”

Mónica está enfadada tras la negativa de Félix.captura de pantalla rtl

¡Hay un problema en el paraíso del café! El agricultor Félix, que vive en Perú, es uno de los cinco candidatos que participan en “Bauer sucht Frau International” de este año para competir por el amar existir. Por ello, el fotógrafo aficionado tiene dos una mujer Fueron invitadas a Oxapamba: Simone y Mónica.

La aventura amorosa de las dos mujeres comenzó muy turbulenta. Primero tuvieron un desalentador Viaje Llévate absolutamente a ti mismo para llegar a Félix: A un vuelo de 15 horas le siguió un viaje casi largo por Perú. Cuando finalmente llegaron a las plantaciones de café, les reveló a sus damas que no había agua caliente en su casa.

Eso fue demasiado para Mónica. Nacida en la República Checa, se negó a pasar la noche en la casa de Félix dadas las circunstancias y se mudó a un hotel. Para gran disgusto del cafetalero, que ahora ha llegado a sus propias conclusiones: la semana de la granja ha terminado para Mónica. Pero no es fácil deshacerse de la esteticista entrenada…

El cafetalero Félix seleccionó a una mujer para “Bauer sucht Frau”.

“El granjero busca esposa”: Félix y Mónica se culpan mutuamente

En una conversación uno a uno, Félix Mónica explica su decisión:

"Antes que nada, quería agradecerte por pasar por todo el camino y querer conocerme. Eres una chica tan hermosa y es muy difícil para mí decir lo que quiero decir. Creo que prefieres la comodidad. , hogar "Esto no es para ti. No puedo imaginar que vivas aquí. Siempre has insistido en un hotel.

Como resultado, no tuvieron la oportunidad de conocerse. Agregó que también pensaba que eran muy diferentes y agregó: “Tampoco has mostrado ningún interés”. Sobre todo, el hombre de 48 años no quería dejar en pie la última acusación. Era ella quien iba a mostrar la iniciativa, a diferencia de Mónica. “No me diste una oportunidad”, le acusó.

Pero eso no fue todo lo que Mónica dijo sobre la canasta. Ella también dijo: “Tal vez ambos estén felices, tal vez no. Estoy triste porque caminé miles de metros aquí, ¿y por qué? Él no mostró interés. Me duele y me entristece”.“Cuando Félix quiso despedirse de ella, le dejó claro que podía prescindir de ella. Entre lágrimas llegó a una triste conclusión:

“No hay nada que decir. Me echó del frío. Pero eso no importa ahora”.

Monica y Simone luchan por el corazón de Felix.captura de pantalla rtl

Félix se mostró sorprendido por su enfado tras la partida de Mónica: “No entiendo que estuviera tan enfadada. ¿No puedo hacer mucho mal? Es difícil intentar algo así. Pero le deseo todo lo mejor”.

(Suizo)