Nino D’Angelo ya no bebe alcohol – cantantes afuera del bar – gente

Un verdadero trago largo…

Ya no necesita bebidas ni drogas para su bienestar: Nino d’Angelo (58 años, “Más allá del Edén”) dejó el alcohol hace cinco meses, después de 40 años de beber regularmente.

Cantante a BILD: “Hice todo yo mismo y no fue difícil para mí. Es una cuestión de pura voluntad. No quiero fracasar en el éxito que se me permite lograr de nuevo y mantener la cabeza despejada”.



Nino D’Angelo y su novia Simone son pareja desde hace cuatro añosFoto: ninothevoicedeangelo / Instagram



Nino tuvo una violenta caída en estado de ebriedad en su vida, que casi le cuesta la vida. También era adicto a las drogas (cocaína) a veces. Sus excesos cesaron en algún momento, pero las consecuencias para la salud (tres transgresiones) permanecieron.

Nino encontró una vida tranquila con su novia Simon (45 años) en Allgäu. El éxito profesional también volvió, su álbum “Gesegnet und ver cursed” alcanzó la posición de oro y estuvo en las listas durante un año.



Nino D’Angelo saltó al estrellato en 1983 con su canción “Jenseits von Eden”.Foto: imago/Archivos Unidos



Nino: “No quiero volver a repasar mis fracasos. Porque muchas veces tomaba alcohol para agradecérselo”.

¿Cuándo fue la última vez que Nino bebió alcohol?

“Fue el día de mi cumpleaños, el 18 de diciembre de 2021. Mi último trago duró cuatro días. Un trago largo, por así decirlo. Era demasiado grande, pero debería haberlo sido entonces. Solo quiero salir de este círculo”.

¿Es realmente tan fácil para él?

“Oh, bueno. A veces, cuando recojo la lista de vinos en un restaurante, realmente empiezo a LLORAR porque no puedo y no quiero pedir nada. Pero la cerveza sin alcohol tampoco sabe mal”.