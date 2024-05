Google alcanza a Apple después de 5 años

Desde 2019, cualquier persona que posea un dispositivo Apple ha podido utilizar la función Dónde está para encontrar iPhones, iPads, etc. con relativa rapidez cuando se pierden artículos electrónicos costosos, y esto funciona incluso para dispositivos que no están conectados a Internet. Android aún no ofrece esta función, pero eso finalmente está cambiando.

Google está mejorando la aplicación Buscar dispositivo en Android

Probablemente todos hemos perdido nuestro teléfono móvil o nuestros auriculares. Los usuarios de Apple han podido encontrar rápidamente sus dispositivos utilizando la función “Buscar mi” durante lo que parece una eternidad, y Google también ha estado ofreciendo una funcionalidad similar durante un tiempo.

Pero hasta ahora, los usuarios de Apple tienen una ventaja: también han podido localizar dispositivos que no están conectados a Internet, ya que los dispositivos Apple forman una red entre sí y se informan entre sí de su ubicación. En otras palabras: si pierde sus AirPods, aún puede localizarlos siempre que haya otro dispositivo Apple cerca que esté en línea y sea parte de la red Find My.

Ahora Google está haciendo lo mismo También comienza en Alemania. Red similar en Android: esta Encontrar la red de mi dispositivo (fuente: Google). Los usuarios de la aplicación Find Device deberían haber recibido una notificación adecuada en los últimos días informándoles sobre la innovación. De forma predeterminada, los usuarios de la aplicación pasan a formar parte automáticamente de la red. Si no desea esto, puede oponerse a compartir en la configuración.

Captura de pantalla gigante

Alternativamente, los usuarios pueden ampliar aún más su participación en la red. volverse virtual Datos solo en áreas de alto tráfico Mutual, que contiene varios dispositivos. Si lo deseas, también puedes utilizar la opción “Con red en todas partes” para asegurar que los dispositivos se puedan encontrar más fácilmente en zonas rurales, por ejemplo.

Captura de pantalla gigante

Sólo aquellos que forman parte de la red pueden utilizar la función ellos mismos.. Es bueno saberlo: los dispositivos de Google, como los teléfonos inteligentes Pixel, Pixel Watch o Pixel Buds, no se pueden ubicar únicamente a través de la red. También se pueden añadir teléfonos móviles y periféricos de otros fabricantes, pero no todos.

Captura de pantalla gigante

¿Qué pasa con la protección de datos?

Google afirma que no puede mostrar información de ubicación por sí mismo porque está cifrada de extremo a extremo entre los dispositivos relevantes (Fuente: Google).

Si tocas un dispositivo en la aplicación, se mostrará directamente la última ubicación, por supuesto sin un mapa borroso (captura de pantalla GIGA)

Dado que los dispositivos Android se utilizan con más frecuencia que los dispositivos iOS en este país (Fuente: estadista), también es razonable suponer que, al menos en Alemania, la red Find My Device estará disponible en el futuro Funciona mejor que la versión de Apple.. Sin embargo, esto requiere que la mayor cantidad posible de usuarios se unan a la red. De lo contrario, la función no se puede utilizar.