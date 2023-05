Google: claves de acceso disponibles para cuentas de Google

¿Qué son las claves de paso?

Las claves de acceso están diseñadas para permitir que los usuarios inicien sesión en sitios web y aplicaciones sin contraseñas, lo que hace que la experiencia del usuario sea más cómoda y segura. Las claves de acceso son una tecnología basada en estándares que, a diferencia de las contraseñas, es a prueba de phishing y siempre fuerte. Han sido desarrollados de tal manera que no tienen secretos comunes. Simplifica el registro de cuentas para aplicaciones y sitios web y es fácil de usar.

Las claves de acceso se basan en el estándar de autenticación web (o WebAuthn), que utiliza criptografía de clave pública. Durante el registro de la cuenta, el sistema operativo genera un par de claves cifradas únicas asociadas con una cuenta para la aplicación o el sitio web. Estas claves son generadas de forma segura por el dispositivo y son únicas para cada cuenta.

Una de estas claves es pública y se almacena en el servidor. Esta clave pública no es un secreto. La otra clave es privada y necesaria para el inicio de sesión real. El servidor nunca sabe cuál es la clave privada. No se transmite ningún secreto compartido y el servidor no tiene que proteger la clave pública. Esto hace que las claves de acceso sean credenciales muy seguras y fáciles de usar que están bien protegidas contra el phishing. Los proveedores de plataformas han trabajado juntos en FIDO Alliance para garantizar que las aplicaciones Passkey sean compatibles entre plataformas y funcionen en tantos dispositivos como sea posible.