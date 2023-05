¿Pagar el precio completo para probar la versión beta de los juegos de PC?

2023 ya ha visto algunos lanzamientos de juegos de PC importantes y, lamentablemente, la cantidad de juegos de precio completo que no comienzan el primer día con una optimización de PC aceptable solo está aumentando. Esto genera debates apasionados en Reddit y Twitter.

¿Compradores por primera vez como probadores beta?

Con más de 40.000 Votado a favor en Reddit Una publicación provocativa titulada “Juegos de PC en 2023: pague el precio completo por la prueba beta” causó un gran revuelo. Se exhibirán seis juegos de computadora populares como Forspoken, The Last of Us, Hogwarts Legacy, Wo Long Fallen Dynasty y Star Wars Jedi Survivor. (Comprar ahora 69,99 € ), que está “roto en el lanzamiento”, es decir, “roto” en el lanzamiento. Redfall (lamentablemente ya se ha sumergido en la realidad) y Starfield, que se lanzó el 6 de septiembre, todavía tienen signos de interrogación. Debes ir al principio.

Contenido editorial recomendado Aquí encontrarás contenido externo de [PLATTFORM] . Para proteger sus datos personales, los enlaces externos se muestran solo si lo confirma haciendo clic en “Cargar todo el contenido externo”: Descargar todo el contenido externo Doy mi consentimiento para que se me muestre contenido externo. Por lo tanto, los datos personales se transfieren a plataformas de terceros. Lea más sobre nuestra política de privacidad.

Para ser justos, hay que decir que Hogwarts Legacy tuvo uno o dos problemas técnicos, pero eso no se expresó con mala aprobación, por ejemplo en Steam, a diferencia de los otros juegos mencionados. Lo que no debe olvidarse por completo es el comienzo sin problemas de Dead Space Remake, HiFi Rush o Resident Evil 4 Remake. Atomic Heart también tuvo sus problemas, pero se desempeña bien en las calificaciones de los usuarios. Entonces, 2023 definitivamente será un montón de juegos de PC con problemas, pero también algunos ejemplos positivos.

pregunta por qué

La pregunta es: ¿por qué aparecen juegos de PC de precio completo en esta situación? ¿Cómo puede un editor tomar la iniciativa cuando los desarrolladores no parecen preparados en absoluto? Sin duda, hay muchas razones para esto, que van desde las limitaciones económicas de las empresas que cotizan en bolsa. Otra posible explicación Fue entregado por el ex desarrollador de Respawn, Del Walker, quien trabajó en Star Wars Jedi Survivor pero ahora trabaja en Naughty Dog. Se enfrenta con valentía a la multitud enojada e intenta explicar por qué el juego ha llegado a la mayor cantidad de jugadores posible en un momento dado.

Entre otras cosas, señala que al desarrollar juegos para una consola, se debe considerar “solo un conjunto de controladores o hardware”. Pero cuando haces un juego para PC, “lo haces con más de 900 combinaciones posibles”. Ella continúa: “Te prometo que no es por pereza. Es muy difícil”, dijo Walker. En desarrollo, un juego podría “verse y sentirse realmente terminado para cuando se lance a millones de personas”. A pesar de los esfuerzos de los desarrolladores, no es fácil cuando se trata de “plataformas no estándar. Especialmente si se tiene en cuenta la complejidad y la intensidad gráfica de los videojuegos modernos”.

Walker recibe ayuda por Jordan Moss, desarrollador de Creative Assembly, entre otros. No lanzar una versión muy necesaria realmente no ayuda a nadie porque así es exactamente como “solucionas los problemas al lanzarla a una gran base de usuarios y luego lidiar con todas las configuraciones extrañas que la gente tiene y que están causando los problemas”. Walker agrega los siguientes números: “El juego puede funcionar sin problemas en 600 computadoras internamente, pero no lo sabes con seguridad hasta que se lanza. Ahora, el 2% de 50,000 significa que ves algo que no esperabas y tienes que hacer parches .”

¿Beta como salida de la crisis?

¿Es actualmente posible mediar entre estos dos extremos de manera significativa? En vista de los sentimientos en ebullición tal vez difícilmente. Sin embargo, parece cada vez más difícil lanzar juegos de computadora complejos con gráficos complejos sin mayores problemas. Una posible alternativa de futuro es el camino que está tomando Blizzard con Diablo 4, entre otros. En total, hay tres pruebas beta que brindan datos a los desarrolladores. Por supuesto, no hay garantía de que 6.6. Todo funciona sin problemas, pero después de las extensas rondas beta, Blizzard no puede al menos afirmar que no pudo probar previamente suficientes lotes de PC.

Uso continuo de betas como salida a la crisis de las PC – ¿es esta una posible solución? Utilice la función de comentarios y díganos lo que piensa. Debe iniciar sesión en PCGH.de o en el foro Extreme para comentar. Si aún no tienes una cuenta, puedes Considera grabarLo cual trae muchas ventajas.