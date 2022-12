Google en lugar de Microsoft | ¿Son los Chromebook una alternativa a Windows? – ROE1

La tendencia no es nueva. El sistema operativo de computadora de Google, “Chrome OS”, existe desde hace once años. Debería ser barato, rápido, consumir pocos recursos y ahora rivalizar con el mejor Windows de Microsoft. Te diremos cómo funciona y qué buscar al comprar un Chromebook.

ChromeOS es para portátiles, plegables o tabletas. Estas computadoras también se resumen bajo el término Chromebook. Casi todos los principales fabricantes tienen al menos un modelo en exhibición. Los precios oscilan entre los 200 euros de los pequeños dispositivos básicos y los más de 1000 euros de las unidades multimedia de alto rendimiento. Aunque todos los dispositivos se pueden usar sin Internet, están optimizados para el uso en línea. El sistema operativo ya está completamente instalado cuando lo compras. Solo se requiere una cuenta gratuita de Google y una conexión en línea para usarla.

Las ventajas son obvias: dado que el hardware está optimizado para el uso en línea, por ejemplo, para el uso de software de oficina en línea, apenas se utiliza hardware costoso. El procesador relativamente lento y la RAM pequeña son suficientes para un Chromebook práctico. Esto mantiene bajos los costos y también brinda a los dispositivos la oportunidad de lograr tiempos de funcionamiento prolongados con una batería relativamente pequeña y liviana. Cuando se trata del propio sistema operativo, menos es más. El disco duro mecánico se está prescindiendo de todos modos en favor de un disco duro mucho más rápido. El conocido navegador Google Chrome es el centro de control del sistema, repleto de pocas pero muy útiles funciones. La relación con el Android de Google también se hace evidente aquí, y la operación y el uso del sistema son relativamente fáciles.

Los dispositivos básicos, como este de 11 pulgadas, no suelen costar más de 250 € nuevos y también se utilizan como reemplazos básicos.









Otro beneficio es la compatibilidad. Las computadoras ChromeOS de hoy pueden usar casi todas las aplicaciones de Android o algún software de Linux. Sin embargo, este último requiere al menos un conocimiento básico de Linux. No es de extrañar, por cierto, porque ChromeOS y su predecesor de código abierto “ChromiumOS” son dos sistemas operativos basados ​​en el kernel de Linux.

Google afirma que todos los modelos construidos después de 2020 recibirán las actualizaciones correspondientes durante ocho años. Los modelos más antiguos son compatibles durante tres o seis años, pero también reciben actualizaciones de seguridad periódicas después de eso, lo que puede requerir familiarizarse con el sistema. Por lo tanto, incluso los Chromebook usados ​​suelen estar actualizados y reducen significativamente los costos de compra.

El principal inconveniente del sistema es su dependencia de Google. Sin una cuenta de Google, solo otorga a los dispositivos un acceso mínimo al sistema operativo. Por lo tanto, se recomienda al usuario que verifique exactamente qué derechos se le otorgan y cuándo y dónde se transfieren los datos. Si bien estas configuraciones son de fácil acceso y comprensión, aún requieren confianza o estudio de los términos de uso. Otra desventaja de los dispositivos basados ​​en web es la conectividad en línea necesaria. Sin WiFi, simplemente no es posible recuperar imágenes o archivos de texto almacenados en la nube, y la memoria interna del sistema, que generalmente es limitada, hace el resto. En el caso de dispositivos económicos de nivel de entrada, a menudo faltan conexiones. Todos los Chromebooks están equipados con un puerto USB, pero no encontrará un lector de tarjetas HDMI o SD. Esta deficiencia solo se puede remediar con una estación de acoplamiento adecuada si el dispositivo se va a utilizar de forma estacionaria.

Muchas Chromebooks tienen una pantalla táctil, lo que facilita mucho el uso de aplicaciones táctiles optimizadas.









Siempre que sean servicios propios de Google, como almacenamiento en la nube, calendario o mensajería, el funcionamiento es casi intuitivo y el trabajo entre dispositivos, por ejemplo entre un smartphone Android y un ordenador con ChromeOS, es posible sin problemas y similar a lo que tiene Apple. pensado hasta el último detalle. Sin embargo, en el caso de aplicaciones y software de terceros, el usuario confía en el hecho de que el fabricante también ha pensado en la usabilidad además de los gestos y deslizamientos de la pantalla táctil, y ha diseñado su software en consecuencia. Desafortunadamente, este no es siempre el caso y no es el caso con muchas aplicaciones de Android. Además, siempre hay una falta de integración en el sistema. Guardar archivos en la nube fuera del mundo de Google puede estar a un clic de distancia, o usar múltiples cuentas de correo de diferentes proveedores requiere múltiples aplicaciones. Los usuarios de iPhone también se quedan en la oscuridad, ya que no existe una alternativa de ChromeOS al indispensable iTunes, mientras que un dispositivo Android se puede integrar en el sistema casi sin problemas.

Si resume las ventajas y desventajas, Google ChromeOS y los dispositivos correspondientes son algo para las personas que hacen especificaciones claras para sus dispositivos. La navegación, la transmisión, el correo electrónico y la oficina son las verdaderas fortalezas del sistema cuando se utilizan las aplicaciones y el software en línea apropiados, mientras que la edición de fotos o videos que consume mucha memoria falla debido a la falta de software. Particularmente inteligente: dispositivos con pantalla táctil, las aplicaciones de pantalla táctil también se pueden usar sin ningún problema.

Básicamente, un modelo de nivel de entrada de hasta 400 euros es suficiente para comenzar un trabajo ligero de oficina. Sobre todo, el precio determina el tamaño de la pantalla, la opción de pantalla táctil o la cantidad de conexiones disponibles, así como el tipo de procesador y memoria incorporada. Un dispositivo de pantalla pequeña usado se vende por menos de 100 euros, mientras que uno nuevo con una pantalla táctil de 17 pulgadas cuesta 600 euros o más, pero en caso de duda, también puede manejar Windows existente al mismo tiempo. En la práctica, se pueden usar dispositivos pequeños con pocas conexiones, por ejemplo, con la estación de acoplamiento, que, sin embargo, requiere una conexión USB-C y cuesta alrededor de 60-200 euros.

Outlook: para todas las computadoras “ChromeOS Flex” más antiguas

A diferencia de Windows o Linux, ChromeOS no es autoinstalable en ningún dispositivo. Google lo justifica con la variedad de dispositivos que ofrece. Pero aquí también se avecina una cura. En julio de 2022, Google presentó Chrome OS Flex, cuyo objetivo principal es hacer que los dispositivos antiguos vuelvan a ser útiles. Aunque el usuario está trabajando sin varias funciones, incluido el uso de aplicaciones de la tienda de Android, el sistema aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo y está disponible gratuitamente.

Los Chromebook son ahora una alternativa viable a Windows para muchos usuarios regulares, principalmente porque no se necesita un hardware costoso y una garantía de ocho años de que las actualizaciones estarán disponibles, independientemente del fabricante del dispositivo. Sin embargo, al igual que Apple, acepta que depende relativamente de Google y que la comunicación en línea es casi absolutamente esencial.