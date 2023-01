Gothic – ¿Lanzamiento de Switch antes de la nueva versión?

la góticoLa serie de videojuegos se debe principalmente a esto. próxima nueva versión En boca de todos de nuevo para la primera parte. Pero a fines de 2022, se extendió el rumor de que el juego de rol debería salir en Nintendo Switch.

Venir gótico ¿Pronto para cambiar?

El motivo de esto es un tuit de Gothic Game del 30 de diciembre, que mostraba una Nintendo Switch en su pantalla. Gótico II aparecer. La publicación también menciona que los próximos años pueden estar llenos de sorpresas. ¿Es este un compromiso claro para un lanzamiento de Switch pronto? Desde entonces, no ha habido ninguna declaración oficial de THQ Nordic ni de ningún otro responsable.

Este movimiento no será una sorpresa, después de todo, los juegos antiguos como los shooters clásicos ya están disponibles. la muerte Y Terremoto Lanzado para Switch. Gráficamente será uno Gótico IILa versión Switch es definitivamente más fácil de implementar que esa gótico-rehacer. ¿Quizás este es el compromiso para los usuarios de Switch? Todavía no está claro cuándo exactamente se puede esperar un lanzamiento. Dado que el tweet habla de hace varios años, no hay una estimación real de cuándo llegará el juego a Nintendo Switch, si es que llega.

