GP de Abu Dhabi: Max Verstappen amenazó con perder el título mundial – reiniciar antes de adelantar es muy controvertido

“¡No, Michael! No, no, Michael, eso no está bien”, dijo por radio el jefe de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, en dirección al director de carrera, Michael Massey.

En la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi, Max Verstappen acaba de pasar a Lewis Hamilton, que había estado liderando hasta el momento, en su quinta vuelta en el Circuito Yas Marina, recuperando así también el liderato en el campeonato mundial virtual, que no había logrado. Darse por vencido en los últimos metros.

El camino del holandés para superar su trauma infantil fue lo suficientemente difícil en un domingo inolvidable en Abu Dhabi.

Verstappen vs.Hamilton: cronología de eventos

Comenzando desde la pole position, Verstappen fue a primera vista la mejor posición de salida en este enfrentamiento de la Copa del Mundo, con tanto él como Hamilton anotando 369.5 puntos.

Sin embargo, el joven de 24 años tuvo que comenzar con los neumáticos blandos, que la experiencia ha demostrado que durarán mucho más que los neumáticos medianos de Hamilton. Lo más importante para Verstappen fue mantenerse por delante en la salida.

Pero tuvo una “mala salida”, como él mismo explicó después de la carrera, y su rival del campeonato murió en la primera curva. El holandés intentó abordar con una maniobra violenta en su sexto turno, pero mantuvo a Hamilton fuera de la pista. Usa el área de repetición y vuelve a alinearte frente a Red Bull.

La protesta del equipo austriaco no tuvo éxito, por lo que Hamilton se retiró gracias al potente motor de Mercedes.

Perez, compañero de equipo de Verstappen, ofrece apoyo

Con la gran ayuda de Sergio Pérez, quien logró detener a Hamilton, Verstappen regresó brevemente después de la primera parada, pero cuando el británico superó al mexicano, volvió a ampliar su ventaja.

Verstappen utilizó un escenario de coche de seguridad virtual para la segunda parada. Su intento de atacar de nuevo con neumáticos más nuevos fracasó, aunque Hamilton no pudo cambiar él mismo. La Copa del Mundo parece haber terminado.

Pero luego llegó la vuelta 54 de 58 vueltas y el piloto de Williams, Nicholas Latifi, puso su coche en la pared tan pronto como pasó el hotel. Salió el coche de seguridad. Red Bull respondió y trajo de vuelta a Verstappen. Tiene neumáticos blandos.

Por otro lado, Hamilton tuvo que permanecer con sus neumáticos duros y gastados porque la etapa del coche de seguridad no se canceló hasta después de que ya había pasado la entrada de boxes.

La dirección de carrera revisa su propia decisión antes de reiniciar

Pero desde el punto de vista de los británicos, todo seguía bien. Verstappen tenía neumáticos nuevos y blandos en segundo lugar, pero en el medio todavía había algunos coches lisos que el holandés tuvo que superar después del reinicio.

Tras el mensaje de que la disposición detrás del coche de seguridad permanecería en su lugar, la dirección de la carrera decidió poco antes del final de la etapa SC que los coches de envoltura podían pasar por alto el coche de seguridad para aclarar el estado de la carrera en la pista.

Entonces Verstappen se acercó a Hamilton y finalmente logró adelantar al campeón mundial en la última vuelta y ponerse en la cima del campeonato mundial.

Para disgusto de Toto Wolff, quien exigió que la última vuelta del director de carrera Massey fuera cancelada después de la carrera y quería que el resultado contara como una vuelta antes de la meta. “Esto es el automovilismo”, respondió el director de carrera, un poco molesto.

Russell dispara al director de carrera: ‘Esto es inaceptable’

Hamilton también estalló en el coche. “¡Está siendo manipulado, hombre!” El de 36 años regañó al equipo de radio En los últimos metros. Su ingeniero de carreras, Peter Bonnington, respondió con resignación: “Estoy sin palabras, Lewis. Simplemente sin palabras”.

George Russell de Williams, quien será el compañero de equipo de Hamilton en Mercedes el próximo año, fue muy crítico con la decisión del jurado. “Esto es inaceptable”, tuiteó el británico después de la carrera en letras grandes, visiblemente enojado.

Mercedes protesta por dos incumplimientos de la normativa

Pero el jefe de Red Bull, Christian Horner, tenía una opinión diferente. “Tomé la decisión correcta”, dijo el hombre de 48 años.

Sin embargo, su esperanza de que el caso terminara no se cumplió. En cambio, él y su equipo tuvieron que ir a los anfitriones un poco más tarde.

Mercedes ha presentado una doble protesta por el resultado de la carrera. Desde el punto de vista del equipo alemán, al inicio de la primera mitad no se cumplieron dos condiciones del Artículo 48.12 del Reglamento Deportivo: el coche de seguridad no entró en boxes al final de la siguiente vuelta, sino en la vuelta en que tuvo lugar el adelantamiento. Además, no a todos los conductores enrollados se les permitió rebasar el coche de seguridad antes de volver a arrancar. En consecuencia, el reinicio podría haberse lanzado con poca frecuencia.

Además, justo antes del reinicio, Verstappen adelantó brevemente a Hamilton detrás del coche de seguridad.

Verstappen amenazó con perder el título mundial

Parecía que Verstappen podría volver a perder su título mundial. Porque con una penalización de tiempo, así como con la decisión de registrar la carrera como solicitó Mercedes después de la penúltima vuelta, Hamilton será repentinamente campeón del mundo.

Y poco después de las 8:00 p. M. Hora alemana, quedó claro lo que ya se había decidido a las 3:33 p. M.: ¡Max Verstappen es el Campeón del Mundo de Fórmula 1 2021!

Mercedes anuncia su fecha

Pero no sería el final de temporada más loco en la historia de la Primera División, si no tuviera pequeñas restricciones: Mercedes anunció esa noche que retomaría la protesta rechazada.

Esta última carrera de la temporada en Abu Dhabi puede que nos mantenga ocupados en los próximos días.

Verstappen se corona a sí mismo como el nuevo campeón mundial de Fórmula 1 en thriller criminal

