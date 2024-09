“Gracias, no fue gran cosa”: Kroos se burla del informe de la UEFA sobre el penalti

“Gracias, no fue gran cosa”.

La Eurocopa termina muy amargamente para Toni Kroos y la selección alemana de fútbol. Una polémica decisión de penalti aumenta la tensión en el país. Ahora, meses después, la UEFA cataloga como falta el pitido del árbitro. Cross reacciona en retrospectiva con sarcasmo.

Toni Kroos no cree en la admisión de error de la UEFA respecto al rechazo de un penalti en los cuartos de final de la Eurocopa contra España. “Tardaron tres meses en darse cuenta de que era manual, algo que casi todos hicieron en el segundo. Eso me tranquiliza mucho”, bromeó el lunes por la noche el campeón del mundo de 2014 durante la cuarta ronda de la Icon League en Düsseldorf.

Kroos continuó bromeando: “Pero gracias, no fue gran cosa. Me hace sentir bien. ¿Puedo ahora llamarme campeón de Europa? Lo he confirmado oficialmente ahora”. El jugador de 34 años, para quien la eliminación de la selección alemana en la Eurocopa ante España (1-2) fue el último partido de su carrera, se respondió poco después: “No creo que funcione así”. “.

El árbitro y el VAR no intervinieron

La plataforma española “Relevo” informó este lunes que el Comité de Árbitros de la UEFA analizó algunas escenas de la Eurocopa de la semana pasada y llegó a la conclusión de que debería haber habido penalti para Alemania por la mano de Mark Cucurella.

Cuando el marcador estaba 1-1 en la prórroga, Cucurella bloqueó con el brazo izquierdo el disparo de Jamal Musiala. Sin embargo, el árbitro inglés Anthony Taylor le negó al anfitrión un penalti con la mano y el asistente de vídeo tampoco intervino.